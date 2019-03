L'expert Gérard Ducerf revela el llenguatge de les plantes

Què diuen les plantes del sòl on creixen? Un any més, l'expert Gérard Ducerf va acceptar la invitació de l'Escola Agrària de Manresa i de l'associació L'Era per respondre aquesta pregunta. Ho va fer en una jornada tècnica celebrada aquesta setmana en una aula de l'Escola Agrària a la FUB.

Entre d'altres, Ducerf, botànic de camp, agricultor ecològic i autor de L'enciclopèdia de les plantes bioindicadores, va exposar els principals grups de contaminants dels sòls: químics, metalls pesants, arsènic, així com el cas extrem dels sòls amb una absència total de matèria orgànica; i va parlar de quines plantes poden revelar aquests contaminants. L'estramoni, per exemple, indica que el sòl té una forta càrrega de pesticides de síntesi, i la corretjola apareix en sòls amb una compactació produïda per un excés de nitrogen. Finalment, va donar receptes per mitigar aquestes situacions, que sovint passen per l'aportació de quantitats importants de matèria orgànica rica en carboni, que fixarà els contaminants en formes estables no tòxiques.

La jornada va reunir una seixantena d'assistents que hi van participar activament amb nombroses preguntes i van aplaudir la intervenció de l'expert. Al matí, Ducerf va ser a Can Poc Oli, on va explicar a l'alumnat del cicle formatiu de Producció agroecològica els principis de les plantes bioindicadores amb una sessió pràctica en un camp de la finca.

La seva estada a Catalunya ha inclòs un curs i una jornada tècnica a Balaguer i a Castelló d'Empúries, organitzats per l'escola i l'Era.