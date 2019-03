Una matinal mostrarà les activitats que s'organitzen a l'entorn de l'Anella Verda

El diumenge 7 d'abril la torre Lluvià serà l'escenari d'una festa organitzada per la Comissió de l'Anella Verda per mostrar a la ciutadania algunes de les propostes que les entitats col·laboradores fan a l'entorn de l'Anella Verda per donar a conèixer aquest espai natural i la mateixa torre Lluvià.

La jornada lúdica començarà a les 9 amb una sessió d'iniciació a la marxa nòrdica al pati de la torre que recorrerà l'itinerari de Natura i Modernisme, organitzat per Meandre. Mitja hora després hi haurà una trobada d'aficionats al geocaching per netejar l'entorn de la torre i la part de la riera, organitzada per la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia. La matinal continuarà dins del pati: a 2/4 d'11, històries i contes nar-rats per Pau Duran i J. M Garzón; taller de circ i de dansa de La Crica i Cristina Martí Ninot, i Bibliomòbil de l'Ós Mandrós. També es proposa una visita guiada a la torre, un tast de vins de varietats autòctones (prèvia inscripció) a càrrec del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, i servei de bar a base de productes locals, ofert per Mengembages. La clourà un concert del grup barceloní Estramoni. Si plou, es farà a dins la torre.