La plaça Espanya, a punt per jugar-hi

g. c.

Aspecte d l´estructura modular perquè la quitxalla hi jugui, que ara està envoltada amb tanques

Els propers dies és previst que retirin les tanques que envolten el parc infantil de la plaça Espanya, on ja hi ha instal·lada la nova àrea de joc per a la quitxalla, que consta d'una única estructura modular multifuncional que combina un gran nombre d'activitats.

L'actuació s'inclou en el Pla de Millora de l'Espai Públic 2018 i té un pressupost de 100.451 euros. A banda de la renovació dels jocs, ha inclòs substituir el paviment, molt compactat, per un de granular, més adaptat a les activitats del joc infantil i, en una zona molt concreta, la instal·lació de cautxú de 4 cm. de gruix sobre la base de formigó. També s'ha recuperat el rasant original. El projecte inclou la renovació dels bancs existents, la millora d'una part de l'espai verd i la reordenació dels bancs de formigó per ajustar-los a la nova delimitació de l'àrea de joc gran.