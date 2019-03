El projecte 'menja mòbils' de la UPC aconsegueix l'ajuda de 100.000 euros

Finalment, l'espera ha valgut la pena. L'equip d'enginyers de la UPC de Manresa liderat per Toni Dorado ha rebut la confirmació de la Generalitat que el seu projecte tecnològic per extreure metalls del mòbils amb microorganismes ha obtingut l'ajuda de 100.000 euros que van sol·licitar. Amb aquests diners tenen assegurat el pressupost per poder continuar treballant durant un any i mig més; un temps amb el qual podran madurar la tecnologia a nivell de tenir un prototip per validar-la en una instal·lació industrial i fer el salt al mercat.

Regió7 va informar en l'edició de dimarts passat que l'equip de la UPC havia fet la petició per rebre un dels ajuts de la convocatòria d'Indústria del Coneixement que impulsa la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya en la modalitat de Producte per a l'any 2018, i que feia mesos que estava pendent de la resolució perquè ha anat força més tard del previst. L'endemà de la publicació del reportatge va rebre la confirmació que Biometallum, que és com han batejat el seu invent, és una de les propostes que han estat acceptades per rebre l'ajuda de 100.000 euros cofinançada amb fons europeus per a l'«optimització i validació d'un prototip amb base biotecnològica per a la recuperació de metalls valuosos en residus electrònics». En una escala de l'1 al 7, la seva proposta va rebre 6,59 punts.



Les modalitats

L'equip de la UPC ja va guanyar el 2016 la primera modalitat, Llavor, adreçada a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu, dotada amb 20.000 euros. Ara, ha aconseguit la segona, Producte, i encara hi ha una tercera, Mercat. En aquesta, el que rep el projecte no és una ajuda sinó un préstec -amb unes condicions amb més avantatges de les que ofereix un banc- per ajudar a la producció i comercialització de la tecnologia.



L'acceptació, fins al 15 d'abril

En el moment que s'han comunicat les resolucions, s'obre un termini d'acceptació per part dels interessats que finalitzarà el proper 15 d'abril del 2019 (inclòs). Això és fa, sobretot, en el cas que els sol·licitats que no hagin aconseguit el cent per cent de l'ajuda que van demanar no es vegin amb cor de cobrir la resta i prefereixin renunciar-hi. No és el cas de l'equip de la UPC, que va demanar 100.000 euros i els que ha aconseguit.

En total, en aquesta convocatòria es van rebre 147 sol·licituds per a la modalitat Productes, de les quals se n'han proposat i atorgat 26. En data del 4 de desembre del 2018 es va reunir la comissió de selecció per tal de seleccionar els projectes, però no va ser fins al 19 de març passat -amb força retard- que la Subdirecció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació va emetre l'informe donant-la per bona.