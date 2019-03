La segona jornada de formació de la Seu atrau 28 persones

La Seu ha estrenat aquesta setmana la 2a edició del seu programa de formació. 28 persones van assistir a la Sala Gòtica a la primera jornada, que va incloure quatre ponències. S'hi van apuntar guies turístics, membres dels Amics de la Seu, historiadors, professors... Per a la formació del 8 d'abril ja hi ha 25 inscrits. Fins al 5 d'abril hi ha temps per apuntar-s'hi.