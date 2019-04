La 5a Marxa del Pelegrí creix i arriba als 700 participants

La 5a Marxa del Pelegrí es va celebrar ahir gairebé exhaurint la totalitat de les 700 places disponibles. La xifra final d'inscrits ha estat de 696, inscripcions que s'han dut a terme entre l'1 i el 29 de març i, també, el mateix dia de la caminada. Aquest número final suposa un augment del 62% de la participació a la Marxa respecte l'any 2018, on les inscripcions es van situar una mica per sobre de les 400.

La Marxa del Pelegrí transcorre pel darrer tram del Camí Ignasià, l'etapa 27, entre Montserrat i Manresa, tot recreant les passes d'Ignasi de Loiola el març de 1522 quan va arribar a la ciutat per estar-s'hi els onze mesos que transformarien la seva vida i causarien un fort impacte en la història de la ciutat. Amb tot i transcendint els límits locals, cal destacar que, segons l'origen dels participants, un 46% del total han estat manresans, però que un 26% han estat de poblacions de la comarca del Bages i un altre 26% provinents de la província de Barcelona.

Aquest any la Marxa del Pelegrí s'ha desenvolupat en dues modalitats. La modalitat Montserrat de 26 km, amb sortida des del Monestir de Montserrat a les 8 del matí i arribada al Carrer del Balç i amb 7 avituallaments al recorregut, ha comptat amb 522 participants. D'aquests, un 42% eren ciutadans de Manresa, un 28% de la comarca del Bages, destacant Castellbell i el Vilar i Sant Joan de Vilatorrada, un 22% de la província de Barcelona, tot destacant la participació d'egarencs, un 5% de Barcelona ciutat i un 3% repartit entre poblacions de Lleida, Girona, Tarragona, Andorra i Madrid.

La modalitat Lluvià, de 15 km i més accessible, amb sortida a la Plaça Major a les 9 del matí i arribada al Carrer del Balç i amb 4 avituallaments, ha tingut 174 inscrits. D'aquests, una major presència manresana amb un 58%, un 20% de poblacions bagenques, un 15% de la província de Barcelona, un 6% de Barcelona ciutat i un 1% de la província de Lleida.

La Marxa del 2019 va trancórrer sense incidents, amb una gran afluència de participants. El punt d'arribada de les dues modalitats al Carrer del Balç va suposar un degoteig constant de persones que arribaven des de les 11 del matí fins a tres quarts de 4 de la tarda. Al Carrer del Balç, el darrer avituallament, tots els participants van poder fer sessions de ioga i degustar productes del pelegrí, com el mossec, el dolç o la cervesa.

La Marxa del Pelegrí s'emmarca dins les accions del projecte Manresa 2022 i la seva organització corre a càrrec de l'Ajuntament de Manresa, la Fundació Turisme i Fires de Manresa i Dinàmic Guies de Muntanya. També hi col·laboren els ajuntaments implicats en el recorregut (Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar, Marganell i Castellgalí), el Patronat de la Muntanya de Montserrat, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Bages, així com altres empreses comarcals (Bages Terra de Vins, Oller del Mas, Distribucions Riera, Forn de Cabrianes, Mafrica, Aneto, Cerveses Guineu), les associacions Aura Ioga i Grup Sardanista Dintre El Bosc i persones a títol individual fins a completar un centenar de voluntaris. El patrocini de la 5a Marxa del Pelegrí correspon a Obra Social La Caixa i els avituallaments ha estat cedits en la seva totalitat per Supermecat s Roges Spar.