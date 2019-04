60 joves participen en el Premi Protagonistes del Demà: Doctor Carles Garriga

Un total de 60 joves procedents de 15 centres de secundària del Bages i del Moianès participaran en el 28è Premi Protagonistes del Demà: Doctor Carles Garriga, que organitza el Rotary Club de Manresa-Bages i que se celebrarà dimecres 3 d'abril. Serà una edició especial, la primera sense el doctor Carles Garriga Parés, un dels socis fundadors de l'entitat i creador d'aquest certamen, que va morir el 15 de març passat. L'entitat, que està de dol per la seva pèrdua, el recordarà especialment durant aquesta jornada.

El Rotary Club ha preparat un programa lúdic i formatiu que té com a objectiu promoure l'emprenedoria, el treball en equip, els valors humans i la consciència social, i durant la jornada s'escollirà el guanyador del certamen. Com és habitual, se celebrarà en un escenari excepcional com és el recinte de Les Comes (Súria).

Durant tota la jornada els alumnes combinaran les activitats d'orientació, treball en equip, redacció i exposicions en públic, amb ponències a càrrec de convidats de nivell. En aquesta ocasió hi participarà Maria Àngels Rial, directora general de Semen Cardona, que parlarà d'Emprendre a pagès, i Candela Calle, directora de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), que ho farà sobre Lideratge i valors. També hi intervindrà Xavier Mas Craviotto, que l'any 2018 va guanyar el premi Documenta de narrativa amb la novel·la La mort lenta, i que és l'escriptor més jove fins ara que ha aconseguit aquest guardó. Mas va ser participant i finalista del Premi Protagonistes del Demà en edicions anteriors.