Deu refugiats més de Jordània entren al programa d'acollida de Manresa

Manresa acull deu refugiats més que han arribat procedents de Jordània. En total són sis menors acompanyats de quatre adults que han entrat al programa d'acollida, que a la capital del Bages gestiona la Fundació Germà Tomàs Canet, i que, per tant, viuran en el proper mig any a l'antiga residència de les germanetes dels pobres, on es porta a terme la primera fase del programa. La fundació assegura que, tot i mantenir les 80 places disponibles ocupades, al centre no hi ha cap col·lapse i que, si arriben nous refugiats és perquè periòdicament en surten per integrar-se en una nova fase del programa d'acollida, fora de les instal·lacions.

Periòdicament arriben nous refugiats a la capital del Bages, una de les ciutats de Catalunya on es porta a terme la primera fase del programa d'acollida i en què les entitats que en formen part els ajuden a conèixer l'entorn, a facilitar els mitjans de subsistència bàsica, a fer els tràmits per aconseguir la targeta que els acredita com a refugiats –i posteriorment en el reconeixement d'asilat polític–, i en l'aprenentatge dels idiomes del país, entre altres qüestions. El ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social s'encarrega de distribuir els refugiats, a mesura que entren en el programa d'acollida, en les diferents instal·lacions de les ciutats d'acollida depenent de la disponibilitat. En les comarques de l'àmbit de Regió7 són l'alberg de Berga i l'antiga residència de les germanetes dels pobres de Manresa, al carrer de les Saleses.

En el cas del Bages, són 80 les persones refugiades a les instal·lacions gestionades per la Fundació Germà Tomàs Canet, tot i que en total l'ens s'està fent càrrec d'unes 200 persones que estan en diferents fases del programa d'acollida. La majoria viuen fora del complex que dirigeix la fundació i han hagut de buscar, per tant, un lloc on viure, sempre amb l'acompa-nyament del personal de l'ens.

El programa d'acollida s'aplica a Manresa des de l'octubre del 2016, arran del clam ciutadà d'ajut als refugiats per la crisi humanitària que hi havia a les fronteres de l'est de la Unió Europea per la guerra de Síria.

La Fundació Germà Tomàs Canet té pensat fer properament un balanç de les tasques d'acollida del darrer any i explicar els detalls del programa que es du a terme en aquest moment.