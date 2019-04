Jornada formativa a Manresa sobre la capacitat d'obrar en salut mental

La sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa acollirà aquest dijous, 4 d'abril, la jornada "La modificació de la capacitat d'obrar en salut mental". Es tracta d'una sessió formativa organitzada per diferents entitats socials i sanitàries del territori sota la coordinació de la Càtedra de Salut Mental de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) amb l'objectiu de donar a conèixer la situació actual i els canvis normatius previstos en relació a aquest tema.

La capacitat d'obrar és la facultat que té una persona o entitat per realitzar actes jurídics, és a dir, per posar en pràctica els drets i obligacions que li corresponen. En determinades situacions, la capacitat d'obrar pot ser difícil d'exercir. Pot ser el cas de persones que, a causa de les seves condicions físiques o psíquiques, no estan en situació de decidir, administrar els seus béns o tenir cura d'ells mateixos i necessiten d'una persona que complementi o assumeixi legalment aquesta responsabilitat. És aquí on caldria una modificació de la capacitat d'obrar.

L'objectiu de la jornada és explicar les condicions actuals de la modificació de la capacitat d'obrar, donar a conèixer les figures jurídiques actuals de suport a la capacitat de decidir i apuntar els canvis normatius previstos arrel de l'aplicació de l'article 12 de la Declaració dels Drets Humans de les persones amb discapacitat, que afecta la modificació jurídica de la capacitat d'obrar donant un pes més significatiu a les preferències i voluntats de la persona afectada.

La jornada, que està oberta a tota la ciutadania, s'adreça especialment a professionals socials i sanitaris, persones afectades i familiars. El programa es pot consultar a la pàgina web d'Althaia. És on també s'han de fer les inscripcions.

La jornada està coorganitzada per la Fundació Althaia, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, la Fundació Germà Tomàs Canet, la Federació Salut Mental Catalunya, la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella, la Fundació Tutelar L'Esguard, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la coordinació de la Càtedra de Salut Mental UVic-UCC.

Aquesta és la primera activitat formativa que impulsa la Càtedra de Salut Mental UVic-UCC, que va iniciar l'activitat el passat mes de gener.



El programa

La presentació de la jornada anirà a càrrec de Laia Pérez, coordinadora de la Unitat de Tuteles del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, i Pere Bonet, director executiu de la Càtedra de Salut Mental UVic-UCC.

La primera taula, que tractarà sobre la "Modificació de la capacitat jurídica: com es regula actualment", estarà moderada per l'advocat David Caselles i comptarà amb la participació de Silvia Mañas, degana del Jutjat de primera instància i instrucció de Manresa, i de Mercè Basas, metgessa forense dels Jutjats de Manresa.

"Les Figures de protecció de la capacitat jurídica actuals" seran el tema de la segona taula, que moderarà Oriol Imbernon, treballador social de l'EAP Piera. Hi intervindran la notària Almudena Castro i l'advocada Imma Aliberch.

La tercera taula debatrà sobre les "Perspectives de futur en el dret a la capacitat jurídica en salut mental". Moderada per Mònica Carrilero, tècnica de la Federació Salut Mental Catalunya, comptarà amb les intervencions de Núria Pi, cap de l'àrea jurídica de Support-Fundació Tutelar Girona, i FJ. Eiroa-Orosa, vicepresident de la Federació Veus.

La jornada comptarà també amb la participació de Laura Vilagrà, gerent de la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella.

La cloenda anirà a càrrec de Valentí Junyent, alcalde de Manresa, i Manel Jovells, director general de la Fundació Althaia.