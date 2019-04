L'Ajuntament de Manresa inicia el pla de millora dels parcs infantils, que n'inclou 44 de 61

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat el pla de millora als parcs infantils que afectarà a un total de 44 parcs dels 61 que té la ciutat. Els treballs contemplen actuacions de diferents intensitats però amb l'objectiu d'assolir les condicions adequades d'aquests àmbits tant pel que fa a la reposició de peces dels elements de joc dels parcs com al tractament de les superfícies dels elements i la millora del paviment de determinades àrees.

La proposta de millora dels parcs infantils de la ciutat s'inclou en el conjunt de les actuacions de millora de l'espai públic del pla de xoc del 2018, i que es van preveure arran de les conclusions de l'auditoria de l'espai públic, desenvolupada durant els anys 2015 i 2016, de la regidoria de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis.

Aquests dies s'estan actuant als 10 primers parcs que són; Dipòsits vells, carrer Sagrada Família, Selves i Carner, Plaça 8 de març, Sant Magí, Santa Clara, Miralpeix, La Balconada (1); Carrasco i Formiguera i parc de les Homílies d'Organyà.

Posteriorment, es continuarà als 34 parcs restants on hi ha previstes actuacions i que són: plaça Catalunya, parc de Sant Ignasi, parc de Josep Vidal, Plaça Joan Farrés; Cardener, Josep Esteve, Plaça de l'Amistat, Parc Bruc, Saragossa, Sant Joan d'en Coll, parc de Ramon Estrada, Casa Caritat, Plaça Cal Gravat, Zona Poliesportiva Cal Gravat, plaça de la Reforma, plaça de la Pau, Els Comtals, Font del gat, Cintaires, Abat Oliba, Joan Brossa, Font dels llops, Fàbrica Blanca, Plaça de la música, La Balconada (2), La Balconada (3), Font dels Capellans, plaça de la Democràcia, La Talaia, Passatge de la Trieta, Creu Guixera, Comtessa Ermessenda, Josep Arola i carrer Aneto.

La substitució de peces malmeses es farà a tots els parcs. Quant als paviments, les actuacions se centraran en les dues àrees de joc amb paviment de cautxú en mal estat (plaça Catalunya i parc Bruc) i en les dues en què el paviment granular presenta un pitjor estat de compactació (santa Clara i Carrasco i Formiguera). També es preveu l'aportació de material granular genèrica a la resta d'àrees de joc.

Les actuacions preveuen també intervenció de tractament de les superfícies dels elements dels jocs infantils que deriva bé de l'existència de pintades, bé pel mal estat de la fusta.



La remodelació del parc de Plaça Espanya, gairebé a punt



Paral·lelament, dins el mateix pla de xoc de millora de l'espai urbà, continuen els treballs de remodelació del parc infantil de plaça Espanya, una actuació que ja ha entrat en la seva recta final i que preveu la seva finalització els propers dies.

L'actuació a la plaça d'Espanya, amb un pressupost de 100.451 euros, té com a objectiu renovar un espai que es va instal·lar al principi dels anys 90 i que ha quedat obsolet. La proposta s'ha centrat en la millora de l'àmbit de més antiguitat –elements instal·lats l'any 1992– mantenint l'àrea de joc i els elements que s'hi van instal·lar el 2013, però amb una remodelació d'aquest darrer espai per adaptar-lo millor als recorreguts de vianants.

El projecte ha consistir en la instal·lació d'una nova àrea de joc, amb una única estructura modular multifuncional que combina diverses activitats, la qual cosa ha de permetre diferents tipus de reptes als infants. Alhora, se substituirà el paviment existent, molt compactat, per un de granular, més adaptat a les activitats del joc infantil.

Amb la finalitat de garantir-hi una correcta accessibilitat, en una zona molt concreta s'instal·larà un terra de cautxú de 4 centímetres de gruix sobre la base de formigó. Finalment, també es preveu l'aportació de sauló, i la seva compactació, per a la resta de paviment granular de la part interior de la plaça per recuperar-ne la rasant original. També s'inclou la renovació de part dels bancs que hi ha, la millora d'una part de l'espai verd (amb plantació d'arbustiva i de flors) i la reordenació dels bancs de formigó per ajustar-los a la nova delimitació de l'àrea de joc gran.



Un milió d'euros d'inversió a l'espai públic per aquest 2019

Les actuacions als parcs infantils s'emmarquen dins el Pla de Millora de l'Espai Públic 2018 que impulsa la regidoria de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, que l'any passat va fer una inversió global de prop d'un milió d'euros adreçat a millorar calçades, voreres i accessibilitat i, per primera vegada, també als parcs infantils.

En aquests moments s'està treballant de cara a una nova inversió d'un milió d'euros durant aquest 2019, que també estarà destinada a la millora de calçades, voreres i parcs infantils.