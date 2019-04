Més de 1.500 persones passen pel Casino de Manresa per tastar els jocs de taula del CAE

El CAE ha tornat a omplir el Casino de Manresa en la novena edició del Tast de Jocs, que ha aplegat més de 1.500 persones al llarg de les 15 hores d'oferta de jocs de taula, dissabte a la tarda i a la nit i ahir durant el matí i la tarda.

Tant un dia com l'altre, la proposta va concentrar la major part de l'activitat a la macroludoteca ubicada a la sala d'exposicions del Centre Cultural El Casino, amb més de mig centenar de jocs disponibles, però també hi havia tres espais complementaris en altres indrets, amb una selecció de jocs sobredimensionats, de construcció, o d'habilitat i destresa. Precisament, «l'estratègia, l'habilitat, les cartes i els daus» han estat el principal reclam en aquesta edició, on han triomfat «els jocs ràpids i intuïtius», explica Ignasi Muncunill, del CAE.

Tant dissabte com diumenge també hi va haver expectació per veure un antic joc d'apostes de la virolla, de 200 anys, que hi havia exposat, mentre que els tallers d'iniciació al joc de cartes Magic també ha triomfat com a novetat d'enguany.

El Tast de Jocs ha portat al Casino de Manresa públic familiar i també colles d'adolescents i adults, alguns dels quals han repetit al llarg d'aquestes nou edicions. La majoria dels assistents «volen provar més d'un joc», i s'hi entretenen un parell d'hores de mitjana.