1,8 milions per convertir l'Antic Col·legi Sant Ignasi en Museu del Barroc de Catalunya

L'Ajuntament de Manresa ha rebut la confirmació de la concessió d'un fons europeu Feder per al projecte "L'esplendor del Barroc: Museu de Manresa, Museu del Barroc de Catalunya". En total, el projecte rebrà més d'1,8 milions d'euros per finançar el projecte, valorat en conjunt en 4,4 milions d'euros, i que contempla les actuacions necessàries per completar els nous accessos a la façana per la plaça de Sant Ignasi, resoldre les deficiències estructurals dels sostres de l'edifici i equipar-lo per tal que esdevingui un museu del barroc d'àmbit nacional.

Aquesta importantíssima aportació a les obres del museu, tal com ha valorat rel consistori, que es van reprendre el 25 de març passat, fa que el finançament estigui pràcticament assegurat fins a la seva finalització.

El projecte "L'esplendor del Barroc: Museu de Manresa, Museu del Barroc de Catalunya", amb què l'Ajuntament de Manresa es va presentar als fons Feder per tal de rebre finançament europeu per transformar aquest equipament del segle XVIII en un museu de referència de l'art barroc a Catalunya, ha estat aprovat. El projecte preveu una inversió global de 4.397.949 euros, dels quals el fons ara aprovat en finançarà 1.833.301,24. El Feder finança el 50% del projecte, i l'altre 50% i l'IVA és a càrrec de l'Ajuntament. Amb aquesta injecció econòmica està pràcticament assegurat el finançament de les obres del museu fins a la seva finalització, insisteix l'Ajuntament.

L'objectiu és dur a terme un ambiciós pla de de rehabilitació integral del museu i millora de la seva atractivitat arquitectònica i museística, per tal que aculli una important col·lecció d'obres pictòriques i peces escultòriques de l'art barroc –l'època artística coetània a l'estada de Sant Ignasi a Manresa i la seva posterior canonització– a Catalunya i es converteixi en el museu referent del barroc al nostre país: el Museu del Barroc de Catalunya, a més de ser el Centre d'Acollida de Pelegrins.

En això consisteix bàsicament l'operació que ha estat aprovada en la present convocatòria dels Feder. Un projecte d'abast nacional que compta amb el suport del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que en el pla de Museus de Catalunya aprovat el 2017 ja recollia la importància de la col·lecció barroca del Museu i atorgava a aquest equipament manresà el paper referent nacional d'aquest període artístic i cultural.

Aquest és un projecte que s'emmarca tant en el projecte 2022, en el marc del qual la ciutat està fent una aposta clara per aprofitar el 500 aniversari de l'estada de Sant Ignasi a la ciutat per engegar un seguit d'actuacions de millora i transformació dels elements ignasians i els seus entorns, com és el cas de l'antic Col·legi Sant Ignasi. També s'emmarca en el Pla de Govern, amb la finalitat d'impulsar estratègies de revitalització del Centre Històric tot potenciant el patrimoni històric, el paisatge urbà i tota mena d'activitats socials i culturals, i en el Pacte de Ciutat per a la Promoció Econòmica i la Cohesió Social.

El projecte se centra a restaurar i museïtzar el Museu Comarcal de Manresa per tal que es converteixi en el major referent de l'art barroc a Catalunya, a través d'actuacions previstes tant en l'àmbit arquitectònic com museístic, alhora que accions de millora dels serveis de conservació, gestió, informació i promoció del Museu, per tal de promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural de la ciutat, de la comarca i de Catalunya. Les actuacions proposades són:



Actuacions arquitectòniques: execució de les fases 1b i 2 dels nous accessos al Museu; reforç i substitució de sostres a les ales oest i nord; i acabats i instal·lacions principals dels nous espais (accessos, ala sud i ala oest).

Accions de museïtzació: elaboració del projecte museogràfic i museïtzació d'ales sud i oest.

Gestió i promoció del Museu: contractació de dues persones amb perfil tècnic, dedicades a la gestió de les col·leccions del museu i al programa de comunicació i difusió, incloent accions de difusió artística del Museu i de promoció de visitants, amb el suport de l'Oficina de Turisme de Manresa

Aquesta operació s'emmarca en l'eix 6 del Programa Feder Catalunya 2014-2020, concretament a l'objectiu de promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural i amb l'objectiu clar de convertir la ciutat en un referent indiscutible de l'art barroc al país així com promoure un turisme de qualitat i sostenible i contribuir a l'equilibri territorial de Catalunya.



Les obres



Pel que fa a les obres, el projecte contempla tres grans paquets d'actuacions:

En primer lloc, dotar l'edifici d'uns nous accessos des del nou espai públic previst a l'espai que ocupava la Sala Ciutat i, anteriorment, l'antiga església de Sant Ignasi i que convertiran el que fins ara era una mitgera en la façana principal de l'edifici. Aquests nous accessos, a banda de connectar totes les plantes amb escales i ascensor, estan concebuts com un recorregut paisatgístic des del qual es van descobrint diversos punts d'interès patrimonial de la ciutat a mesura que es va guanyant alçada, com la Seu o la Torre Santa Caterina. El projecte de nous accessos té un cost d'1.144.961,36 euros i es desglossa en dues fases. La primera consisteix a finalitzar l'obra iniciada el 2017, que es va aturar el març del 2018, quan l'Ajuntament va iniciar l'expedient de resolució del contracte amb l'empresa adjudicatària per incompliment de termini, i que ara s'ha reprès. La segona correspon als tancaments, acabats i instal·lacions de tot el cos d'accessos així com l'oficina de recepció i benvinguda que hi haurà a la planta baixa.

La segona gran actuació del projecte consisteix en el reforç i substitució dels sostres de la planta primera i segona de les ales nord i oest. El projecte té per objectiu resoldre les deficiències estructurals dels sostres de les ales nord i oest. Unes deficiències que van portar l'Ajuntament a tancar parcialment el Museu, ara fa un any. Aquest projecte, redactat per A9 Serveis d'Arquitectura i aprovat per l'Ajuntament, té un cost de 543.987,64 euros.

El tercer bloc fa referència a diversos aspectes relacionats amb l'evacuació, instal·lacions i façanes. El projecte preveu resoldre les deficiències en les condicions d'evacuació de l'edifici per complir la normativa contra incendis. Així doncs, es construirà un nou nucli d'escales a l'ala sud. Un nucli que també inclourà un muntacàrregues de servei que connecti totes les plantes.

El projecte també inclou reorganitzar el funcionament interior de l'edifici de manera que permeti un ús més autònom de cadascuna de les activitats que es duen a terme a l'interior de l'Antic Col·legi de Sant Ignasi: el Museu, l'Arxiu, el Centre d'Acollida de Pelegrins i les sales d'exposicions temporals. Així doncs, es faran tots els acabats i instal·lacions principals dels nous espais expositius i espais comuns.

Pel que fa a les façanes, s'ha inclòs la rehabilitació de la mitgera de l'ala oest, que es convertirà en la façana principal de l'edifici. Una façana que incorporarà les empremtes de l'església sobre l'actual mitgera. També es rehabilitarà la façana sud, que dóna al carrer Viladordis on l'any 2017 ja es va fer una primera actuació de restauració del portal barroc, l'element més singular.També es preveu potenciar l'espai del claustre com a espai públic obert a la ciutat, amb una nova pavimentació.

Aquest tercer bloc té un import global 1.460.000 euros.



Museu del Barroc de Catalunya

L'objectiu principal pel que fa a la museïtzació és renovar el sentit de l'actual museu amb un projecte de futur que remarqui les seves potencialitats i el posi al dia tan pel que fa a polítiques de difusió i acollida de públics com a posar-lo al lloc que li correspon en el context dels museus del país. Una actuació que reforci el museu tan com a referència turística com a patrimonial.

És en aquest marc que s'elabora un programa a llarg termini que preveu l'ús museístic per a tot l'edifici de l'Antic Col·legi de Sant Ignasi i es redacta un programa museogràfic amb la voluntat de conformar un nou Museu de Manresa amb dos eixos de treball i exposició centrals: Museu del Barroc a Catalunya i Descobrir Manresa. Amb l'objectiu que el 2022 aquest projecte pugui estar materialitzat en els nous espais que s'han de rehabilitar i museografiar.

El projecte aprovat ara pel Feder vol fer front a aquest primer eix: el Museu del Barroc de Catalunya, un espai expositiu que estarà ubicat a la primera planta de l'edifici. Així doncs el projecte inclou dos capítols destinades al contingut. Per una banda, 965.000 euros destinats a la museïtzació i, per l'altra 284.000 euros destinats a la contractació de dues persones tècniques especialistes en gestió cultural i difusió i una altra tècnica en conservació de museus, així com a l'elaboració i execució d'un pla de comunicació.

El pressupost del projecte i el finançament del Feder

El projecte es desglossa en cinc grans capítols i suma 4.397.949 euros, dels quals la concessió dels fons Feder servirà per finançar-ne 1.833.301,24.

Concretament, l'aportació es destinarà a:



Nous accessos: 473.124,53 euros

Reforç i substitució de sostres: 224.788,28 euros

Façanes, instal·lacions i acabats: 603.305 euros

Museïtzació: 398.760,33 euros

Pla de comunicació, personal i altres despeses: 133.322,31 euros

TOTAL: 1.833.301,24 euros

Es reprenen les obres dels nous accessos

Per altra banda, el 25 de març es van reiniciar les obres dels nous accessos, que es van aturar l'any passat després que l'Ajuntament rescindís el contracte a l'empresa constructora adjudicatària per incompliment de termini. L'actuació té per objectiu la construcció de tota l'estructura dels nous accessos, així com acabar la planta baixa, on hi haurà l'accés, l'espai de recepció i informació de l'edifici. El cost d'aquesta obra és de 479.961,36 euros, i el termini d'execució previst és de 4 mesos. L'empresa adjudicatària és la manresana Constructora del Cardoner.

Per l'any 2019 hi ha previstes dues altres actuacions. Per una banda les obres de reforç i substitució dels sostres de la primera i segona planta de l'ala oest. Aquesta obra té una inversió de 301.980,35 i compta amb una subvenció del departament de Cultura de la Generalitat de 90.000 euros.

Al llarg del 2019 també és previst que s'iniciï la segona fase d'obres dels nous accessos, consistent en els acabats, les instal·lacions i els tancaments. Una obra que té un cost de 665.000 euros dels quals 200.000 venen finançats per la Diputació de Barcelona.

Antecedents



Les intervencions a l'antic col·legi Sant Ignasi Sant Ignasi van començar el 2016. Des d'aleshores s'ha fet front a tres actuacions: la primera va consistir en la rehabilitació de les façanes interiors i les voltes del claustre. L'actuació va tenir un cost de 348.629,97 euros. La segona va consistir en la reforma i consolidació de l'ala sud que ha donat lloc a dues sales expositives a la planta baixa i una gran sala a la planta primera. El cost d'aquesta actuació va ser de 443.064,19 euros. Finalment Es va fer front a una primera fase dels nous accessos al Museu per un import de 252.123,85 euros.

Fins ara, doncs, a l'Antic Col·legi Sant Ignasi s'hi ha fet actuacions per un import total de 1.043.818,01 euros dels quals 817.412,86 han estat aportats per finançament extern de la Generalitat, la Diputació i fons europeus Feder. La resta, 226.504 euros ha estat finançat a través de recursos ordinaris.