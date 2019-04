Ajuntament i Generalitat conversen per construir una residència d'avis de 90 places

L'Ajuntament de Manresa i la Generalitat han iniciat contactes per impulsar una residència d'avis municipal. Segons ha pogut saber Regió7, tindria 90 places. 60 serien públiques i la resta, privades. Una de les possibilitats que es valoren és que es construís a través d'un concurs públic i es fes càrrec de les obres una entitat privada. Assumiria la gestió de la residència durant un període de 50 anys. Per incentivar la participació en el projecte s'inclouen les 30 places privades. Tot i així la titularitat de l'equipament seria municipal.

«La Generalitat hi concertaria un nombre significatiu de places», han dit fonts del consistori manresà a aquest diari. D'aquesta manera l'Ajuntament seria el titular de l'equipament, si bé les places serien assumides econòmicament per la Generalitat. És una línia d'actuació que en aquests moments ja s'està duent a terme en altres municipis de Catalunya.

Segons l'Ajuntament de Manresa en aquests moments s'estan valorant diversos terrenys on en el futur s'hi podria ubicar la residència així com la idoneïtat de la proposta. No s'ha tancat cap acord ni hi ha calendari.

Tot i així, a la concentració que la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran que es fa cada dilluns a la plaça Major de Manresa i que es va repetir ahir, es va informar els assistents que la idea de l'equip de govern és impulsar aquest projecte l'any vinent, i que un dels solars que hi ha en el punt de mira és el que hi ha a la cruïlla del carrer Joan Fuster amb la carretera del Pont de Vilomara. És entre els barris de Cal Gravat i la Balconada, anant cap als Trullols. Actualment hi ha un espai de lleure per a gossos.

El Centre Hospitalari, no



A la mateixa trobada per unes pensions dignes es va informar que s'ha desestimat la possibilitat que l'edifici del Centre Hospitalari pugui arribar a acollir una residència. Bàsicament perquè és de titularitat privada, de la Fundació Althaia, i perquè tècnicament la reconversió seria complicada.

La mateixa plataforma per unes pensions dignes i també el sindicat Comissions Obres van plantejar dies enrere que es valorés la possibilitat que el Centre Hospitalari s'aprofités, en part, per fer-hi una residència per a gent gran tenint en compte que la major part de serveis sanitaris s'han anat traslladant a l'Hospital de Sant Joan . També, que es faci el mateix amb el convent de la caputxines del carrer Talamanca, operació que ja havia posat en marxa la Fundació Sant Andreu Salut però que es va frustrar. La mateixa plataforma va criticar que l'Ajuntament hagués tancat a principi de l'any passat la residència Catalunya del Selves i Carner, l'única municipal de Manresa. Tenia 16 places.

En relació amb la possibilitat d'impulsar una nova residència pública i municipal a la ciutat, l'Ajuntament de Manresa ha manifestat que en l'atenció a les persones grans «continua sent prioritari treballar per dotar de més recursos que facilitin a les persones d'edat continuar residint al seu domicili». Tot i així, i «al marge de les competències estrictament municipals, i en resposta a les necessitats que hi ha a la ciutat, l'Ajuntament ha mantingut converses amb la Generalitat per sol·licitar l'augment de places residencials públiques».

Falten 294 places



Actualment l'equipament públic més important que hi ha a Manresa per a persones grans és la residència de la Font dels Capellans, amb 58 places. Al conjunt de la ciutat hi ha un total de 91 places de residència públiques i 135 de concertades. En canvi, segons la Plataforma i el sindicat Intercomarcal de Pensionistes i Jubilats de CCOO, a Manresa en farien falta 294 més fins a arribar a les 520 per tenir una ràtio de cobertura que es pugui considerar adequada (vegeu Regió7 del 28 de febrer). També van reclamar més places de centres de dia i pisos tutelats, i més atenció domiciliària.