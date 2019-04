El centre d'atenció a persones autistes se suma al dia per conscienciar sobre el trastorn

El Centre de Recursos en Transtorn de l'Espectre Autista de la Catalunya Central (CR TEA CC) s'adhereix a la Campanya del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, que té lloc avui dimarts, dia 2 d'abril, en col·laboració amb les entitats federades en la Federació Catalana d'Autisme i altres entitats, i participant en la Campanya d'Autismo Espanya amb el lema: "Una dinàmica nova per l'Autisme".

Les famílies associades al CR TEA CC demanen a les administracions públiques els recursos necessaris per al diagnòstic precoç i tractament primerenc del infants amb TEA, la revisió dels protocols que es duen a terme per definir el Grau de Discapacitat i de Dependència i més celeritat a l'hora de rebre els ajuts a què tenen dret aquestes persones, ja que una intervenció ràpida i eficaç amb bons mitjans (que cada família s'ha de pagar de la seva butxaca) és fonamental per millorar la condició de les persones amb TEA.

També han animat als ajuntaments de la Catalunya Central (Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès) a participar en la iniciativa mundial de sensibilització que promou Autism Speaks i que porta el nom de Liub (Ilumina'l de blau), per la qual centenars d'edificis de tot el món s'il·luminen de blau la nit del 2 d'abril com a mostra de solidaritat amb les persones amb TEA. A Catalunya, el 2018 més de 60 edificis es varen sumar a aquesta iniciativa, entre els quals la Sagrada Família, la Casa Batlló, el Castell de Montgrí, el Teatre del Liceu i altres. A Manresa, el teatre Kursaal i l'Ajuntament, així com el de Navarcles.

Des del CR TEA CC animem tothom a formar part d'un moviment vers una societat inclusiva per les persones amb autisme recolzant la campanya.