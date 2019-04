Convoquen tres dies de vaga a partir de demà a la sanitat concertada

Els sindicats CCOO, UGT i el sindicat d'infermeria Satse han convocat per als dies 3, 4 i 5 d'abril vaga al sistema sanitari concertat. A Manresa en forma part la Fundació Althaia, que gestiona l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep, el Centre Hospitalari i l'àrea de Salut Mental, i també els centres d'atenció primària del Barri Antic i les Bases.

Els sindicats pensen que hi ha en risc els acords aconseguits fins ara. Consideren prioritari temes com l'equiparació amb professionals de l'ICS, regulació de descansos o fixar un mínim de la jornada per fer formació.