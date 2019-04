S'inicia la millora a més de la meitat dels parcs infantils

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat el pla de millora als parcs infantils de la ciutat. S'actuarà en 44 dels 61 que hi ha. L'objectiu és que tinguin les condicions adequades en temes com la reposició de peces dels elements de jocs, el tractament de les seves superfícies i la millora dels paviments. S'hi destinaran prop de 100.000 euros, als quals cal afegir-ne 100.000 més per a la renovació de dalt a baix del parc infantil de la plaça Espanya que està en marxa.

La intervenció als parcs infantils forma part del pla de xoc per millorar l'espai públic de la ciutat corresponent al 2018 i que té un pressupost d'un milió d'euros.

Ja s'ha iniciat la intervenció als parc dels Dipòsits Vells, al carrer Sagrada Família, al Selves i Carner, a la plaça 8 de Març, al carrer Sant Magí, al de Santa Clara, al parc del barri Miralpeix, a La Balconada, al Carrasco i Formiguera i al de les Homilies d'Organyà. Posteriorment es continuarà pels 34 parcs infantils restants.

La substitució de peces es farà a tots els parcs de la ciutat. Al de plaça Catalunya i el parc del Bruc se substituirà, a més a més, el paviment de cautxú, i al de Santa Clara i Carrasco i Formiguera es millorarà l'actual paviment granular existent.