Manresa celebra la Nit dels Amfibis la vesprada de dissabte

La capital del Bages viurà una nova experiència aquest dissabte 6 d'abril, la Nit dels Amfibis, una jornada participativa, gratuïta i adreçada a tots els públics. L'objectiu és inventariar i identificar els diferents amfibis que es troben dins del terme municipal de Manresa.

La sessió, que començarà a les 18 h al Casal de les Escodines, comptarà amb una xerrada a càrrec de Ferran Fitó, biòleg i soci de la Societat Catalana d'Herpetologia, que explicarà la biologia dels amfibis, el seu estat de conservació i apunts d'identificació de les diferents espècies.

Els participants rebran, també, les instruccions necessàries per contribuir a la Nit dels Amfibis, aprendre a identificar-los i geolocalitzar-los.

A partir de les 20 h els grups sortiran per fer el treball de camp, que es posarà en comú a partir de les 22.30 h. Qui vulgui es podrà quedar fins les dotze de la nit per aprendre'n més i revisar les identificacions. Tot i que durant la posada en comú hi haurà un petit refrigeri, es recomana als assistents portar sopar.



SOS Amfibis



En els darrers anys s'han detectat diversos nuclis poblacionals aïllats d'amfibis a diversos punts dins la ciutat de Manresa. El seu coneixement és, però, escàs i dispers. Per aquest motiu des de la regidoria d'Entorn Natural de l'Ajuntament de Manresa s'ha encarregat un projecte de seguiment dels amfibis, uns animals que a nivell global estan patint un fort declivi, que ha de permetre conèixer-ne l'estat de conservació i esdevenir una eina per a regular i millorar la qualitat del seu hàbitat i del conjunt de l'entorn natural.

En el marc d'aquest estudi, s'ha organitzat la present jornada de formació i participació ciutadana, en que es proposa als participants que explorin el màxim nombre de punts d'aigua, i duguin a terme un cens auditiu fent gravacions i fotos d'amfibis.

Tothom qui ho vulgui pot participar de la jornada, prèvia inscripció a l'adreça de correu meandre.meandre@gmail.com. Per facilitar la logística, l'assistència es limitarà a 50 participants.