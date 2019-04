Un ple tranquil sense debats ni proposicions

El ple extraordinari que es va celebrar ahir al migdia a l'ajuntament de Manresa només tenia un punt a l'ordre del dia: la formació de les meses electorals mitjançant sorteig públic. Al ple hi van assistir tots els regidors del govern i de l'oposició. Però en aquesta ocasió no hi va haver debat, ni proposicions ni mocions. Abans de començar, l'alcalde, Valentí Junyent, va passar per tots els grups municipals per plantejar la possibilitat que fos el regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, el més veterà de tots, qui donés l'ordre per aturar l'ordinador i que quedessin fixats els números de 4 xifres a partir de les quals es van escollir els membres de les meses. Ningú no hi va posar cap inconvenient. Llavors va començar el ple en si. El secretari va fer lectura del funcionament del sorteig electoral, la part més feixuga de tot el ple, i quan va ser l'hora Sala va complir la seva missió. En poca estona i en un ambient gens tens, tot va quedar enllestit. Els regidors de l'oposició van ingressar 260 euros per assistir al ple extraordinari. Els del govern no. Va amb el sou. Tret del cas de Sala, que a la pràctica ja està jubilat. Els membres de les meses en cobraran 65.