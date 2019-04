Un total de 738 manresans han estat triats a l'atzar per ser a les meses electorals el 28-A

Un total de 738 persones de les 52.518 que tenen dret a votar el pròxim 28 d'abril a les eleccions generals i europees han estat escollides per formar part de les meses electorals com a presidents, vocals o bé suplents. Ahir al migdia es va celebrar un ple extraordinari a l'Ajuntament de Manresa per fer el sorteig públic -encara que de públic no hi havia ningú tret de personal del consistori- per constituir les meses.

I com es fa? Es parteix d'un número de quatre xifres triat a l'atzar, que posteriorment es divideix per 10.000 i que després es multiplica pel nombre d'electors que compleixen els requisits per ser president o vocal d'una mesa electoral. Dels 52.518 votants en van entrar al sorteig 40.785 perquè, a més d'estar empadronats a Manresa i tenir entre 18 i 70 anys, han de disposar del batxillerat, o bé FP2 o estudis superiors, en el cas dels presidents. L'operació continua eliminant els decimals i sumant un 1 al resultat obtingut. De la xifra final en surt un codi que correspon a algú dins el fitxer de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest algú és qui s'haurà de passar el 28 d'abril en alguna de les 82 meses electorals que hi haurà a Manresa recollint els vots de les eleccions generals i les europees, i per fer i certificar el recompte final.

A partir d'ahir a la tarda mateix ja van començar a sortir les notificacions de l'Ajuntament per comunicar a cadascuna d'aquestes persones que es reservin el 28 d'abril. També es pot consultar el resultat del sorteig a la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa. El mateix procediment s'ha dut o es durà a terme a tots els municipis de l'Estat espanyol per designar qui hi haurà a les meses. I es repetirà de cara a les municipals del pròxim 26 de maig.

L'operació sembla complicada. Però un programa informàtic ho fa tot més fàcil i enllesteix en menys de 15 minuts una operació que abans s'allargava molt més i que es feia amb boles numerades.

Com es fa? A partir del cens electoral definitiu que l'Estat fa arribar a cada ajuntament. L'ordinador que es va instal·lar a la sala de plens i que es podia consultar a través d'una pantalla també col·locada al saló de sessions va començar a emetre números a tota velocitat. L'ordre que parés la va donar el regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, perquè és el més veterà de l'Ajuntament. Es va aturar als números 3.376, pel que fa al president de les meses, i els 7.183 i 1,787 en el cas dels vocals. Pocs segons després va aparèixer a la pantalla la llista de tots els designats, document que, primer es va guardar, i que després es va imprimir per poder-lo lliurar al secretari i als grups municipals que ho van sol·licitar. Posteriorment va aparèixer la mateixa llista ordenada per ordre alfabètic. En menys de 15 minuts el ple va quedar enllestit, com els plans de 738 manresans per al diumenge 28 d'abril.