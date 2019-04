Correus completa les obres a l'oficina que fa un any i mig que estan empantanegades

Mentre duren les obres, s'entra per l'altra porta on es veu el xicot

El març del 2016 van començar a l'oficina de Correus unes obres de remodelació que havien de servir per canviar el concepte de l'oficina postal de tota la vida per un establiment amb l'estètica de botiga. L'actuació va quedar aturada al cap de mig any perquè els propietaris de l'empresa que la portava a terme la van posar a la venda i això va fer que els proveïdors deixessin de treballar-hi. Ara, finalment, un any i mig després que deixessin l'oficina empantanegada, les estan completant, la qual cosa ha portat a habilitar una entrada a pocs metres de la principal mentre duren, amb la previsió que estiguin enllestides en un mes, aproximadament.

Correus ha confirmat que les obres són per adaptar l'oficina de Manresa al nou concepte d'establiment amb què la companyia aposta per reinventar el model de negoci de la seva xarxa d'unes 2.400 oficines. El pressupost és de 132.840 euros, la data d'inici de les obres va ser el novembre passat i la previsió és que encara s'allargui entre vint dies i un mes més.