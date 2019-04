arxiu particulaR

Farts de la brutícia al barri de les Escodines arxiu particulaR

Veïns de les Escodines denuncien «la porqueria que hem de suportar». Expliquen que el barri «està ple de brossa, molt descuidat i constantment amb problemes. Al parc hi ha dos contenidors i sempre hi ha brossa a terra, orgànica i excrements de gos. Hi deixen tot tipus d'escombraries i, a banda de la pudor i el mal d'ulls que fa, és una manca de respecte als veïns que tenim cura del barri».