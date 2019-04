Jornada per inventariar i identificar els diferents amfibis que hi ha a Manresa

La Nit dels Amfibis. És com s'ha batejat la jornada, gratuïta i adreçada a tots els públics, que tindrà lloc aquest dissabte a la nit. L'objectiu: inventariar i identificar els diferents amfibis que hi ha dins el terme municipal de Manresa.

La sessió començarà a les 6 de la tarda al Casal de les Escodines amb una xerrada de Ferran Fitó, biòleg i soci de la Societat Catalana d'Herpetologia, que, entre altres coses, oferirà apunts d'identificació de les diferents espècies. Els participants rebran, també, les instruccions per aprendre a geolocalitzar els amfibis. A partir de les 8, els grups sortiran per fer el treball de camp, que es posarà en comú a partir de 2/4 de 12 de la nit. Qui ho vulgui, es podrà quedar fins a les 12 per aprendre més i revisar les identificacions. Tot i que durant la posada en comú hi haurà un petit refrigeri, es recomana als assistents dur sopar. Les inscripcions s'han de fer al correu meandre.meandre@gmail.com. Es limitarà a 50 persones.