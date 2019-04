L'Ajuntament s'assegura els diners per acabar el museu

Una injecció econòmica amb què pràcticament està assegurat el finançament de les obres del Museu Comarcal fins a la seva finalització. Segons l'Ajuntament, és el que permetrà la confirmació de la concessió d'un fons europeu Feder de més d'1,8 milions d'euros que el consistori va sol·licitar i que li ha estat concedit per transformar l'antic col·legi de Sant Ignasi en un museu de referència de l'art barroc a Catalunya.

El projecte preveu una inversió global de 4.397.949 euros, dels quals el fons Feder ara aprovat en finançarà 1.833.301,24 per portar a terme les actuacions necessàries per completar la façana amb els nous accessos per la plaça de Sant Ignasi, resoldre les deficiències estructurals dels sostres de l'edifici i equipar-lo per tal que esdevingui un museu del barroc d'àmbit nacional, que acollirà una important col·lecció d'obres pictòriques i peces escultòriques de l'art barroc, a més a més de ser el Centre d'Acollida a Manresa dels pelegrins que hi arriben pel Camí Ignasià que uneix la capital del Bages amb Loiola.

Aquesta injecció econòmica a les obres, que es van reprendre el 25 de març passat, «fa que el finançament estigui pràcticament assegurat fins a la seva finalització», ha destacat l'Ajuntament. Concretament, els diners seran per als nous accessos (473.124,53 euros), el reforç i la substitució de sostres (224.788,28 euros), les façanes, instal·lacions i acabats (603.305 euros), la museïtzació (398.760,33 euros) i el pla de comunicació, personal i altres despeses (133.322,31 euros).