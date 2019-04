La Plataforma pel Transport s'alia amb sis entitats més

La Plataforma pel Transport Públic al Bages ha teixit aliances de col·laboració amb sis grups més d'arreu de Catalunya i també del País Valencià per fer força a l'hora de reclamar a les administracions unes comunicacions més dignes i segures. El grup de Manresa va sorgir arran dels accidents de tren que hi va haver a Vacarisses el novembre passat, i a Castellgalí el febrer passat. Hi va haver un mort en cadascun d'ells i desenes de ferits.

Treballar conjuntament amb altres entitats i associacions catalanes que tinguin el mateix objectiu va ser una de les primeres decisions que va adoptar la plataforma del Bages, a més a més de donar suport a les persones afectades en l'accident, tant des del punt de vista jurídic com assistencial, i de fer pressió «per millorar radicalment les comunicacions a la Catalunya Central». No tan sols la línia R4 de Rodalies entre Manresa i Barcelona, on hi va haver els dos accidents, sinó també la C-55, la millora dels Ferrocarrils de la Generalitat i el transport públic per carretera en general. Reclama l'eliminació dels peatges de l'autopista Terrassa-Manresa i el del túnel del Cadí, i farà tasques de seguiment dels talussos i la geologia del terreny per on passa la via del tren. Un dels impulsors de l'entitat és el doctor en Geologia Josep Maria Mata-Perelló.

La plataforma del Bages ja ha fet alguna actuació conjunta amb la també Plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat, i ha mantingut contactes amb dues entitats de les comarques de Lleida per fer pressió per millorar, també, la línia R12 de Lleida a Barcelona i que passa per Manresa. A més a més, ha fet gestions per entrar a formar part del Consorci Viari de la Catalunya Central.

Per dur a terme la seva tasca reivindicativa, la Plataforma pel Transport Públic ha contactat amb totes les formacions polítiques de la Catalunya Central, la majoria de les quals s'han adherit als objectius de l'entitat. També ha mantingut converses amb alcaldes de la zona. Un dels seus objectius és rebre el suport dels municipis afectats per la «mala situació» de la R-4, com Sant Vicenç, Castellbell, Vacarisses i Viladecavalls. També, de Rajadell, Aguilar de Segarra, Calaf, i poblacions com Tàrrega i Cervera, per on passa el tren de la línia R12 que va de Lleida a Barcelona.