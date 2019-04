La Sagrada Família demana més flors i menys verd a les jardineres

L'Associació de Veïns de la Sagrada Família, per boca de la seva presidenta, Marina Hosta, retreu a l'Ajuntament que ha posat jardineres al barri, i també a la Font, però que el que hi ha plantat és tot verd i de flors, no n'hi ha ni una.

Hosta explica que les jardineres són als habitatges de la Sagrada Família, tocant a la carretera del Pont de Vilomara. «Ens han venut que formen part del projecte Viles Florides, però en el que hi han plantat no hi veurem l'esclat de la primavera perquè són plantes. Algunes no les conec, però la sàlvia sí, i de flors, poques».