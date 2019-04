El santfruitosenc Roc Grandia Mazcuñán s'endú el Protagonistes del Demà

Roc Grandia Mazcuñán, segon per la dreta, s'ha endut el Protagonistes del Demà d'enguany

Roc Grandia Mazcuñán, segon per la dreta, s'ha endut el Protagonistes del Demà d'enguany CATPRESS

El Rotary Club de Manresa-Bages ha concedit el XXVIII Premi Protagonistes del Demà: Doctor Carles Garriga a Roc Grandia Mazcuñán, estudiant de l'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages. Aquest jove santfruitosenc va ser elegit guanyador després d'una jornada d'activitats que va tenir lloc aquest dimecres a Les Comes (Súria) i que va comptar amb la participació d'una seixantena de joves de 15 centres educatius de secundària del Bages i el Moianès.

Va ser una jornada de coneixences, companyonia, debat i aprenentatges en què els nois i noies participants van ser els grans protagonistes. Van combinar les activitats lúdiques i formatives per promoure l'esperit emprenedor, el lideratge, el treball en equip i els valors humans. Alhora, va ser una edició especial, ja que va ser la primera sense el Dr. Carles Garriga Parés, un dels socis fundadors de l'entitat i creador d'aquest certamen, que va morir el passat 15 de març.

Els participants van fer part de les activitats en grup, cada un dels quals va escollir el seu representant. Hi va haver nou finalistes en el certamen, d'entre els quals un jurat format per representants del Rotary Club Manresa-Bages, Les Comes i CaixaBank van escollir el guanyador. En aquest cas Roc Grandia Mazcuñán.

El primer que va fer Roc Grandia Mazcuñán després de fer-se públic el veredicte va ser abraçar-se amb els membres del seu grup, batejat amb el nom Sabates brutes. «Per triomfar ens hem d'embrutar, aquest ha estat el lema del nostre grup», va explicar el guanyador, que va apel·lar a l'esforç i al treball en equip per aconseguir els objectius fixats. Grandia, que és l'hereu de Sant Fruitós de Bages, estudia segon de Batxillerat Batxibac en la modalitat científica a l'institut Gerbert d'Aurillac.

El premi per al guanyador consisteix en una estada a un Camp del Rotary a un país europeu. Els nou finalistes van rebre també una aportació econòmica de CaixaBank, que col·labora per fer possible l'esdeveniment. A més, al final de la jornada es va obsequiar tots els participants amb un detall.



Ponents de primer nivell



El programa va incloure activitats lúdiques com l'orientació i la tirolina i també ponències a càrrec de convidats de nivell. Hi van prendre part Maria Àngels Rial, directora general de Semen Cardona, que va parlar «D'emprendre a pagès», i Candela Calle, directora de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), que ho va fer sobre «Lideratge i valors». Els participants també van poder conèixer de primera mà l'experiència de Xavier Mas Craviotto, que l'any 2018 va guanyar el premi Documenta de narrativa amb la novel·la La mort lenta i que és l'escriptor més jove fins al moment que ha aconseguit aquest guardó. Mas va ser participant i finalista del Premi Protagonistes del Demà en edicions anteriors. Aquesta setmana ha estat guardonat amb el premi Tendències de Regió7.

Al finalitzar la jornada, els nois i noies feien una valoració molt positiva de l'experiència.

El premi Protagonistes del Demà, el reconeixement Rotary a la joventut del Bages, va néixer l'any 1991 en el sí de l'entitat manresana amb l'objectiu de donar a conèixer l'esperit emprenedor i els valors humans dels més joves. Des d'aleshores, ha tingut una trajectòria creixent i s'ha consolidat com un dels premis amb més prestigi de la comarca. De fet, ha estat un guardó que ha generat tant interès en el sí del Rotary que l'entitat l'ha exportat a la resta de l'estat.