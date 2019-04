La segona Fira de l'Ocupació del Bages creixerà en espais, activitats i empreses

Posar en contacte empreses que necessiten cobrir llocs de treball amb possibles candidats a ocupar-los. Aquest és l'objectiu de la Fira de l'Ocupació del Bages, que el proper 25 d'abril celebrarà la seva segona edició amb més espai, més activitats i més empreses participants que l'any passat. La fàbrica de l'Anònima tornarà a ser l'escenari d'aquesta fira, que en la seva primera edició van visitar prop de dos-cents candidats a la recerca d'una feina.

Les dades d'aquesta 2a edició han estat presentats avui pel president de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals; .per la regidora d'Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz i Mas; i per la cap de Recursos Humans del Grup Llobet, Alba Duarri.

Pere Casals ha valorat de forma "molt positiva" la celebració de la segona edició d'una Fira que "l'any passat va funcionar molt bé, amb molt bona acollida per part de les empreses que hi van participar". El president de la Cambra ha manifestat que "per aquesta edició tenim confirmades 22 empreses però que estem que segur que podem a arribar a 25 o 30". Casals ha afegit que "a banda de contribuir a buscar treball a persones desocupades, la Fira també és una finestra oberta perquè les empreses expliquin què fan, què necessiten i quina filosofia tenen".

Cristina Cruz ha manifestat que "la Fira està pensada per a les persones que busquen la primera feina i també per a qui vulgui reorientar la seva vida professional. Des de l'Ajuntament, com indica el Pla local de joventut, ens adrecem especialment als joves com a col·lectiu diana, atesa l'alta taxa de desocupació juvenil, que se situa en el 21%, entre les persones de menys de 34 anys". Per a la regidora d'Ocupació "per facilitar l'accés dels joves al mercat laboral, durant la Fira els donarem eines per ajudar a superar una entrevista inicial, aprendre a fer un pla de recerca de feina, a millorar les competències com comunicatives i, sobretot, posar en contacte les empreses del territori directament amb els joves".

Per la seva part, Alba Duarri ha explicat "la bona experiència" del Grup Llobet en l'edició de l'any passat "que va finalitzar amb la contractació directa de dues persones", però que també "és una bona ocasió per donar a conèixer l'ampli ventall de perfils de persones que durant l'any necessitem contractar a la nostra empresa".



22 empreses de tots els sectors ja han confirmat la seva presència a la Fira



En aquests moments ja hi ha 22 empreses confirmades i les inscripcions continuen obertes, el que fa preveure que se superarà la xifra d'empreses de l'edició anterior, en què n'hi van participar 23. Els bons resultats obtinguts l'any passat han fet que moltes empreses repeteixin la participació. De moment, les empreses que ja han confirmat que hi seran són ICL, Ampans, Montserrat, Grup Llobet, Denso, Fundació Althaia, Avinent, Deporvillage, Cots i Claret, Decathlon, Gestamp, Aki, Leds-C4, Maxion Wheels, Macsa, Vanderlande, Vidmar, Domusvi, UVE Solutions, Masats, Tecnium i Friman-Garoina.

Enguany la fira ocuparà més espais dintre de l'Anònima, amb l'objectiu de poder acollir més activitats paral·leles i d'encabir-hi més empreses. També s'ampliarà l'horari, que passa a ser només de matí a ser continuat de 9 del matí a 5 de la tarda. Durant tot el dia, a més de contactar amb els responsables de recursos humans de les empreses, els visitants podran rebre orientació personalitzada en el procés de recerca de feina, revisar els seus CV, participar en tallers i xerrades, etc.

La fira té per objectiu contribuir a reduir l'atur entre la gent jove, facilitant el contacte dels joves amb empreses que necessiten trobar nous professionals. Per tant, s'adreça fonamentalment al col·lectiu de joves, però també està oberta a altres persones que vulguin trobar feina. La fira està coorganitzada per la Cambra de Comerç de Manresa, en el marc del programa PICE de lluita contra l'atur juvenil, i per l'Ajuntament de Manresa, a través del CIO i dins del projecte Ocupació a la Indústria Local.