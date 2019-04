Alcaldes i consells comarcals per on passa la R4 critiquen la manca d'informació d'Adif

Els alcaldes i els consells comarcals afectats per la línia R4 entre Terrassa i Manresa s'han reunit aquest divendres a les oficines de l'Estació de Sants amb el coordinador de Rodalies, Pere Macias, i els màxims responsables de Renfe i Adif a Catalunya, per constituir la comissió de seguiment dels projectes de millora d'aquesta línia. La reunió s'ha realitzat pel compromís del Ministeri de Foment de crear la comissió de seguiment de la R4. A la reunió han assistit els alcaldes de Manresa, Castellgalí, Vacarisses i Viladecavalls i també els presidents del Consell Comarcal del Bages i del Solsonès.

El coordinador dels plans d'actuació de la xarxa de Rodalies a Catalunya, Pere Macias i la directora de Rodalies de Renfe a Catalunya, Mayte Castillo han exposat els plans futurs que tenen per a la línia, és a dir, el futur Pla de Rodalies que veurà la llum a finals de juny o a principis de juliol i les millores en les estacions de la R4.

Per la seva part, el director d'Operacions Nordest d'Adif, Carlos Quingles, ha garantit que, malgrat els accidents mortals del novembre a Vacarisses i del febrer a Castellgalí, la línia compleix tots els paràmetres de seguretat. Igualment, ha reiterat els compromisos manifestats pels responsables del Ministeri de Foment en la reunió del febrer a Madrid en relació a la propera posada en servei dels sistemes de seguretat, que inclouen el mecanisme de Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB) en una primera fase i, posteriorment, el Sistema Europeu de Gestió de trànsit (ERTMS). Unes actuacions que, segons el ministeri, ja estaven previstes des de fa un any i mig, molt abans que tinguessin lloc els dos accidents mortals.

Davant d'aquestes explicacions, els representants del territori han insistit en la necessitat de fer front a les actuacions projectades per convertir la R4 en una línia competitiva que posi Manresa a menys d'una hora de Barcelona i han reiterat les seves demandes de poder rebre informació més detallada sobre les intervencions que es porten a terme per millorar la línia, especialment per part d'Adif. Una petició que Pere Macias s'ha compromès a atendre a partir de la constitució d'aquesta comissió de seguiment de la R4, que es tornarà a convocar al juny o al juliol coincidint amb la presentació del nou Pla de Rodalies.