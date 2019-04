L'Ajuntament destina 430.000 euros a arreglar 22 carrers

Per tercer any consecutiu l'Ajuntament de Manresa posa en marxa un pla de xoc per millorar l'espai urbà. Aquest 2019 serà d'un milió d'euros, el mateix que a les dues darreres edicions. El gruix més important de la inversió, 430.000 euros, es destinarà a arreglar la calçada de 22 carrers de la ciutat, obres que és previst que es portin a terme l'estiu vinent, quan en teoria no hi ha tant trànsit. La resta es repartirà per fer treballs a voreres, millores d'accessibilitat i per als parcs infantils.

La Junta de Govern Local ha aprovat el primer projecte d'actuacions d'aquest 2019. Els carrers on es treballarà són l'Aneto, Armengou, Balconada, Cadí, Cas-tellfollit, Circumval·lació, Creu Guixera, Dos de Maig, Font del Gat, Fra Jacint Coma i Galí, Josep Esteve, Narcís Monturiol, Països Catalans, Pere III, Pont de Vilomara, Riera de Rajadell, Rosselló, Sant Jordi, Sant Llorenç de Bríndisi, València, Viladordis i a vials del Xup.

Per a la tria del conjunt d'aquestes actuacions l'Ajuntament ha tingut en compte l'auditoria de l'espai urbà que es va fer entre el 2015 i el 2016. L'estudi va determinar que hi havia 117 carrers de Manresa en mal estat i que faria falta una inversió de 15 milions d'euros per arranjar els vials que no estan en condicions. Per triar els 22 carrers on es faran obres també s'han fet visites als barris i s'han territorialitzat les actuacions en l'àmbit global de la ciutat per no centrar-les en una sola zona. El projecte consisteix en treballs de manteniment, repavimentació i millora de calçades. En el cas del barri del Xup es faran obres a recorreguts interiors per a vianants, i a la Balconada es pavimentarà un espai de titularitat municipal que s'utilitza com a aparcament provisional.