L'atenció domiciliària pública destina 30 minuts de mitjana al dia per persona

El Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) de l'Ajuntament de Manresa atén actualment 259 persones. Segons la Plataforma per unes Pensions Dignes de Manresa, de mitjana es destinen 30 minuts al dia a cada persona atesa, bàsicament gent gran, un temps «totalment insuficient», ha denunciat.

A la trobada que cada setmana celebren a la plaça Major per reivindicar la defensa d'unes pensions dignes i els drets de la gent gran es va informar els assistents, una vuitantena, d'una trobada que responsables de l'entitat van mantenir amb Serveis Socials. D'aquí els números. Les persones ateses pel SAD són 259, i la mitjana d'hores mensuals que s'hi dediquen va de les 12 a les 9 en funció de l'atenció que s'ha de prestar. Hi ha el SAD per a persones dependents que tenen algun problema de salut i també hi ha el SAD més social per a totes aquelles altres que, per exemple, viuen soles i necessiten d'un suport.

Segons els càlculs de la plataforma, surt a 30 minuts de mitjana al dia per persona. «No hi ha temps per a res», explica un dels responsables de l'entitat, Víctor Feliu. «El mateix Ajuntament reconeix que és insuficient». «Hi ha el discurs que s'ha d'envellir a casa abans que anar a una residència, però s'ha de fer en condicions, i amb 30 minuts, quina ajuda es pot donar?», es demana.

Feliu explica que l'Ajuntament va expressar la seva voluntat de reforçar la partida del SAD. Segons les mateixes dades, el servei disposa actualment de 27 treballadores fixes i 98 de temporals.

A la mateixa trobada es va comunicar a la plataforma que el 31 de desembre del 2018 hi havia 232 persones que havien sol·licitat ajuts a la dependència.