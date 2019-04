Manresa du 29 projectes al procés participatiu i en té vuit per fer de les tres edicions anteriors

Boxs modulars intel·ligents per deixar-hi la bicicleta de forma segura, habilitar un espai fix en una plaça –amb una tarima i un punt de llum– per fer-hi activitats culturals, instal·lar un circuit de skate al solar buit on hi havia l'institut de Cal Gravat. Són tres de les 29 propostes del Pressupost participatiu 2019. El cinquè. De les tres edicions anteriors, encara hi ha pendents vuit projectes. Tal com va destacar ahir el regidor de Participació, Pol Huguet, en la presentació pública de les propostes, «l'administració pot ser desesperantment lenta». I va afegir com a contrapunt que, tard o d'hora, «s'acabaran executant». Sort.

El pressupost d'enguany repeteix la dotació de 200.000 euros, que s'hauran de repartir les propostes més votades per la ciutadania –el màxim per proposta és de 50.000 euros. La partida és la mateixa que la del 2016, el 2017 i el 2018, mentre que el 2015 va ser de 100.000 euros. Quant als vuit projectes pendents dels tres anys anteriors, es tracta de la passarel·la de Can Poc Oli (2016), la primera i la segona fase del parc del Castell (2017 i 2018), que aquest any presenta una tercera fase; la recuperació del xalet de Casa Caritat (2017); l'ascensor fins al carrer de Circumval·lació (2017), la millora de l'entorn del Pont Nou (2018), la millora del turó del Puigberenguer (2018) i la instal·lació d'un parc infantil al pati del Casino (2018), que enguany també s'ha presentat per ampliar-lo i posar-hi bancs i més vegetació.

El període de votacions va començar ahir, coincidint amb l'acte de presentació de les propostes, i es tancarà el diumenge 28 d'abril. Es pot fer de forma telemàtica a través del web municipal i l'App Viu Manresa. A més a més, s'han començat a habilitar punts presencials de votació: fins al 26 abril, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (ajuntament) i al pavelló del Congost; entre demà i el 27 d'abril, a la plaça de Sant Domènec, i el 13 d'abril, a la plaça de Crist Rei. Per primer cop s'habilitarà un punt d'informació i votació estable totes les tardes al Quiosc de l'Arpa, a la plaça de Sant Domènec. Com l'any passat, hi pot votar qualsevol persona empadronada a Manresa de més de 12 anys. També s'ha muntat una exposició amb informació de les propostes, que anirà voltant.



Els resultats, el 29 d'abril

La presentació de resultats finals amb els projectes més votats serà el dilluns 29 d'abril en una sessió oberta. Les propostes escollides seran per ordre de la llista fins que s'esgotin els 200.000 euros.

En el procés d'aquesta edició s'han rebut 37 projectes. Després de la valoració tècnica i política, dels 37 se n'han seleccionat 29. D'aquests, 13 són d'entitats, 7 de persones a títol individual i 9 els han presentat col·lectius de joves.