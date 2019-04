Les places de Manresa s'ompliran aquest dissabte d'activitats de lleure

Diverses places de Manresa s'ompliran aquest dissabte a la tarda d'activitats de lleure i s'espera que hi participin uns 600 infants i 120 monitors i caps. El Grup d'Amics del Lleure (GALL) organitza per a demà una nova jornada de Lleure al carrer, per a la qual s'ha preparat una tarda de lleure a les diferents places de Manresa amb uns objectius molt clars, segons l'entitat: fer conèixer, crear i enfortir els vincles que hi ha entre els infants.

Els nens i nenes es divideixen per les places per grups d'edats similars. Cada plaça du a terme les seves pròpies activitats, les quals s'han preparat uns mesos enrere amb un membre de cada centre i de cada grup d'edat respectiu.

Les places on es duran a terme les activitats programades són el parc de la Seu, la plaça de la Reforma, la plaça Major, la plaça Porxada i la plaça Europa.

Nou centres del lleure



El 2012 es va crear GALL (Grup d'Amics del Lleure), un grup de joves provinents de 9 centres del lleure de Manresa i rodalies, els quals es reuneixen pràcticament cada setmana per preparar dos esdeveniments que tenen lloc cada any: un per a totes les monitores/monitors i caps de tots els centres, en el qual es reuneixen per intercanviar experiències i per passar una bona estona; i l'altre esdeveniment, que és Lleure al carrer.

La idea de GALL va sorgir al setembre de 2011 quan es va veure que a Manresa hi havia moltes entitats relacionades amb l'educació en el lleure i es va creure que podria ser molt interessant ajuntar un cop l'any totes les entitats i compartir recursos i experiències. Actualment són 9 els centres que en fornen part: AEIG Cardenal Lluch, AEIG Antoni Gaudí, AEIG La Salut, AEIG Cavall Bernat, Esplai Vic-Remei, Esplai Minuatx, Esplai Merlot, MIJAC Crist Rei i MIJAC Sagrada Família.