Ple a la sala d'actes de la FUB2 per presentar les idees públicament oscar bayona

Ahir a la tarda, en una sessió que es va allargar dues hores i que va omplir la sala d'actes de la FUB2, les entitats i persones que han fet les 29 propostes al pressupost participatiu 2019 les van presentar. El regidor de Participació, Pol Huguet, va explicar la dinàmica (tres minuts per cap). Va destacar que el sistema informàtic dels tècnics del consistori perquè la gent les voti s'ha exportat a altres municipis, entre els quals Sabadell, i va apuntar que és una aposta municipal que, després de cinc edicions, està preparada per «créixer i fer un salt qualitatiu», cosa que, va comentar, ja dependrà de qui dirigeixi l'Ajuntament el proper mandat. Entre els presents, hi havia l'alcalde Junyent i cinc regidors més.