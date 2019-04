Les Tertúlies de Criança de Manresa celebren aquest mes el seu quart aniversari

Les Tertúlies de Criança compleixen aquest mes el seu quart aniversari. Dimecres vinent, 10 d'abril, es durà a terme la 45a tertúlia. En aquesta ocasió, el tema escollit és «Compartim contes», i per això es recomana als assistents que portin un conte que els agradi. La sessió se celebrarà a partir de 2/4 de 6 de la tarda al local General Store and Coffee, al passatge de Catalunya, 6, de Manresa, on hi ha un espai habilitat perquè els més petits es puguin moure. D'altra banda, el 9 d'abril el col·lectiu Una altra educació és possible presentarà el projecte «Educació 360, l'educació més enllà de l'escola». Serà a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'institut Lluís de Peguera.