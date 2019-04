Althaia ha recaptat un milió d'euros per fer el nou hospital de dia d'oncologia

La Fundació Althaia de Manresa va passar ahir comptes de la campanya de mecenatge per fer el nou hospital de dia d'oncologia i hematologia a l'Hospital de Sant Joan de Déu. En 18 mesos ha recaptat 1.005.570 euros, la meitat del que han costat les noves instal·lacions del servei que es va estrenar al principi del juny passat. La campanya no s'ha tancat. Continua oberta per a aquelles persones sensibilitzades en el projecte. Però sí que ara els esforços de la fundació se centraran en un nou objectiu per millorar l'àrea de pediatria (vegeu Regió7 del 5 de desembre del 2018).

Ahir es va celebrar a l'Hospital de Sant Joan de Déu un acte de reconeixement a totes les entitats, associacions, empreses i persones a títol individual que han organitzat esdeveniments per recaptar diners o que han aportat recursos per fer possible el projecte. També hi havia professionals i pacients, a més a més de directius encapçalats pel director general d'Althaia, Manel Jovells, i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent.

Durant l'any i mig que ha durat la campanya, s'han organitzat 62 activitats per recaptar fons que han aportat 153.115 euros per a l'hospital de dia. 237 persones han fet donacions particulars amb una aportació total de 432.157 euros. 29 empreses hi han afegit 168.647 euros. I amb els productes solidaris s'han recaptat 45.737 euros. En total, 1.005. 570 euros, va informar la responsable de la unitat de participació i mecenatge, Antònia Raich. A l'acte també hi van intervenir la cap del Servei d'Oncologia, Montserrat Domènech, i el d'Hematologia, Albert Altés. Domènech va assegurar que el canvi ha sigut com de la nit al dia, sobretot a nivell de qualitat i humanització i tant pel que fa als pacients com els professionals, a qui fins i tot «ens ha impactat a nivell emocional. Altés va destacar que les noves instal·lacions suposen un gran avenç.