CCOO tem pels llocs de treball de la zona blava si el servei acaba sent municipal

L'any 2023 s'acabarà l'actual concessió de la zona blava de Manresa, que és a càrrec de l'empresa Eysa. Davant d'aquesta perspectiva l'alcalde de Manresa i candidat a la reelecció per Junts x Manresa ha expressat la seva voluntat que el servei es gestioni de forma pública a partir d'aleshores. Ho va anunciar recentment durant l'acte en el qual va fer públics els principals eixos del seu programa electoral de cara a les municipals del pròxim 29 de maig.

Un era aquest. Municipalitzar la zona blava, gestionar-la directament i destinar els diners que es recaptin a millorar l'espai urbà, segons va assegurar. El sindicat Comissions Obreres, però, ha demanat més concreció a la proposta. «És un tema que ens genera dubtes. La principal preocupació és què passarà amb els treballadors», ha explicat a Regió7 el secretari general de CCOO al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Carles Manzanares. Recorda que quan l'Ajuntament es va fer càrrec de la gestió de l'aparcament del mercat de Puigmercadal l'any 2013 «va acomiadar tots els treballadors». Per això Manzanares reclama un «compromís real per mantenir els llocs de treball», 14 en total, si es tira endavant la idea de la municipalització.

Manzanares comenta que el pas ja s'ha fet en altres municipis de Catalunya com Cerdanyola, Sant Cugat i Tàrrega. En aquests casos es va mantenir la plantilla, que va entrar a formar part d'una empresa municipal «amb tots els drets i les garanties». És una fórmula que el sindicat consideraria correcta. «Convé que això es posi damunt la taula», segons el dirigent sindical.

Manzanares també ha recordat que dins el Pacte de Ciutat, i a petició de CCOO, es va aprovar fer un estudi de totes les concessions que té l'Ajuntament de Manresa per tenir-ne una visió general. Es va demanar venciments, el cost que tenien i els treballadors que hi ha a cadascuna de les concessions. «No es tractava de fer una remunicipalització dels serveis, sinó un estudi». Lamenta que «acabarà el mandat i això no s'ha fet. Ens van dir que no hi havia recursos ni personal per fer-ho».

El compromís que va adquirir Junyent va ser iniciar el pla d'actuació per a la municipalització de la zona blava el 2023 (vegeu Regió7 del 29 de març).

L'any 2017 l'empresa Eysa va facturar 1,4 milions d'euros, dels quals 253.000 euros els va abonar l'Ajuntament perquè no va tenir l'ocupació garantida prevista en el contracte. El 2017 es va ampliar de 654 a 1.182 places, el que va permetre rebaixar el preu per aparcar. Tot i així continua sent una de les més cares de l'Estat.