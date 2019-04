Serps, tortugues i carnets d'identitat

El clavegueram és un sistema complex de canonades subterrànies creades per recollir les aigües pluvials i fecals dels carrers i els edificis d'una població i conduir-les a la xarxa general de sanejament. Aquesta definició seria la teoria. A la pràctica, a la depuradora hi arriben 35 tones de residus sòlids que no tenen res a veure amb la recollida d'aigües.

Tot i campanyes com SosWC i @WCnoespapelera, que s'han dut a terme per conscienciar la població, encara són molts els residus sòlids que omplen els contenidors de la depuradora.

Malgrat que les tovalloletes humides s'han convertit en el principal problema del sistema de clavegueram i depuració (vegeu Regió7 del 30 de març), els tècnics de sanejament també hi han trobat ocasionalment altres objectes. Alguns, insòlits, com llicències per conduir, documents d'identitat, tortugues i serps d'aigua, que hi han arribat després de recórrer tot el sistema d'aigües.



Calaix de sastre

Ricard Tomàs, director d'Operacions adjunt a gerència d'Aigües de Manresa, recorda que «hi va haver una època que es trobaven carnets de conduir, documents nacionals d'identitat i targetes de crèdit, suposadament de robatoris que el seu autor llançava al clavegueram». Tots aquests documents es retornaven a la comissaria de policia. També, apunta, en determinats períodes, hi va arribar una generosa quantitat de tortugues americanes, que quedaven encallades a la primera reixa de filtració. Cal insistir que aquestes tortugues són considerades una espècie invasora. Un dels exemplars va arribar malferit i el personal de la depuradora el va cuidar fins a la seva recuperació. Un cop recuperat, un dels treballadors el va adoptar. Preguntat per si s'han trobat altres animals, Tomàs esmenta que «ha aparegut alguna serp d'aigua». Com a anècdota, recorda que, «fa anys, un nen que participava en una visita guiada amb un grup escolar va veure a les reixes de filtració un bitllet de 2.000 pessetes que hi havia quedat enganxat».

El fet que a la depuradora hi arribi un reguitzell d'articles molt variat fa que els ciutadans hi truquin de tant en tant per recuperar algun objecte que han perdut pel clavegueram o pel lavabo. Tomàs explica que van rebre una trucada «demanant si havien trobat un anell». Malauradament, l'usuari no el va recuperar.

Anys enrere, el fet de trobar objectes insòlits feia que els tècnics hi estiguessin més pendents per la novetat de la situació. Ara, però, «no es destinen recursos a mirar». Tomàs posa en relleu la dificultat que comporta trobar-los, perquè «hi ha un munt de tovalloletes i queden amagats».