Andrés Rojo serà el candidat de Ciutadans a l'alcaldia de Manresa

Andrés Rojo, actual portaveu del Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Manresa, serà el candidat de Cs a l'alcaldia en les pròximes eleccions municipals del 26 de maig. Rojo presentarà en els pròxims dies les persones que l'acompanyaran en la llista electoral a la ciutat. L'alcaldable ha avançat, en un comunicat que ha fet públic la formació política, que el seu programa inclourà «75 punts forts relacionats amb assumptes socials, sanitat, tercera edat, educació, economia i empresa, mobilitat, medi ambient i cultura».

Andrés Rojo, de 43 anys, és enginyer tècnic industrial i pilot d'aerolínies comercials, i treballa com a Procurement Hub Manager a ICL. El regidor ha afirmat que el seu projecte pretén «transformar la ciutat, reindustrialitzar-la i fer-la atractiva per recuperar inversió» amb l'objectiu de «tornar a situar Manresa com a part important del motor de Catalu-nya». A més, amb el compromís de «governar Manresa per a tots» i que «l'Ajuntament estigui al servei de tots els ciutadans i mai sigui utilitzat de forma partidista».