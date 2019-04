Aules plenes de possibles futurs estudiants

La FUB i l'EPSEM van omplir ahir les aules de joves estudiants –la majoria de batxillerat– que es van interessar per la seva oferta d'estudis. En total, entre les dues universitats hi van passar 450 joves interessats en almenys un dels estudis que ofereixen.

Tot i que van ser gairebé mig miler de persones les que volien informació sobre algun dels estudis que ofereixen les dues universitats, l'afluència en aquesta jornada de portes obertes va ser molt més gran perquè la majoria d'adolescents anaven acompanyats dels pares i mares. En aquest sentit, la FUB-UManresa va assenyalar que per les seves instal·lacions hi van passar unes 720 persones, encara que d'aquestes, només unes 250 estaven interessades en els estudis. A l'EPSEM, que depèn de la UPC, hi van passar uns 200 joves.

De cara al curs que ve, l'EPSEM ofereix 250 places de primer curs de les quals 50 són per a automoció, 120 per a l'entrada comuna (química, mecànica i electrònica), i 40 per a la resta de graus: mines i TIC. Unes xifres, en aquest cas, que permeten, segons explicaven els responsables del centre en la presentació, que hi hagi uns grups reduïts i que els professors coneguin tots i cadascun dels seus alumnes, cosa que també succeeix a la FUB.

En el cas de la FUB, un any més, les portes obertes han constatat l'atractivitat dels estudis de la Facultat de Ciències de la Salut, principalment dels graus en Fisioteràpia i en Infermeria, amb 78 i 70 interessats respectivament. Per a l'any que ve s'ofereixen 120 places de primer curs d'infermeria i 160 de fisioteràpia. La resta de joves es va interessar pels altres estudis del centre i que per a l'any que ve ofereix 60 places d'ADE, 60 de podologia (ja sigui per titular-se només en podologia o fer la doble titulació amb fisioteràpia) i 60 d'educació infantil, a part de les de logopèdia que s'imparteix de forma semipresencial i és una titulació interuniversitària. L'oferta es completa amb 90 places de medicina i i 30 per a cadascun dels mòduls de formació professional (pròtesis dentals, educació infantil i administració i finances), pels quals ahir es van interessar 23 persones. En aquest centre també destaca l'interès creixent dels estudiants francesos, especialment per fisioteràpia, però alguns també pel grau en podologia. En concret, ahir van ser 44 les persones del país veí que es van desplaçar a Manresa per conèixer les instal·lacions de la FUB.

La principal novetat d'aquesta edició de les portes obertes a la FUB va ser que la visita s'ha ampliat al nou edifici FUB3, al recinte de l'antic Escorxador, que des d'aquest any acull l'activitat teoricopràctica del grau en Fisioteràpia i de màsters i postgraus d'aquesta especialitat. Segons van assenyalar ahir des de la FUB, la distribució dels estudis en els quatre edificis que formen les instal·lacions d'UManresa-FUB (FUB1, FUB2, FUB3 i la CU+) han permès organitzar unes visites de més qualitat i completament centrades en l'interès dels futurs estudiants. Evidentment, els estudiants van fer un recorregut per totes les instal·lacions de la FUB o de les de l'EPSEM i descobrir així espais com laboratoris, tallers, aules amb lliteres... on aquells que acabin escollint els graus que imparteixen aquests centres rebran i posaran en pràctica bona part de la seva formació acadèmica en els propers anys. Els estudiants i les seves famílies, però, no només van tenir l'oportunitat de visitar les instal·lacions educatives, sinó que també van poder conèixer de primera mà altres espais del campus universitari com són la biblioteca de l'antic escorxador –on se'ls va lliurar un petit obsequi– i també la residència universitària, que és just al costat de la Clínica Universitària de la FUB.

A més, van aprendre que la vida universitària va més enllà d'allò que s'ensenya a les aules, i per exemple, a l'EPSEM, el grup Dynamics Manresa els mostrava en una petita presentació com cada any –i ja en són tres– com fan un cotxe de curses per competir a l'anomenada Formula Student, que se celebra a països europeus i també al Circuit de Montmeló.

D'altra banda, els dos centres universitaris destacaven que, tot i que les d'ahir eren una de les jornades de portes obertes més destacades, els diferents centres que integren el campus universitari de Manresa ja n'han dut a terme aquest mateix any i tenen previst fer-ne més en les properes setmanes. De totes formes no serà fins que els estudiants hagin fet la selectivitat i s'hagin preinscrit quan se sabrà quants estudiants dels que ahir van passar per la capital del Bages acaben estudiant-hi.