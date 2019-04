Les empreses capdavanteres incorporen la flamant tecnologia

? El negoci encara és molt nou i els primers locals d'oci de realitat virtual han obert fa pocs mesos i es troben a l'àrea metropolitana, a Barcelona i a alguna altra ciutat com Terrassa. Però de mica en mica es posen cada cop més de moda i guanyen adeptes. En diferents àmbits de l'economia preveuen que la realitat virtual ajudi a l'optimització dels processos productius i en aquest sentit hi ha empreses capdavanteres que l'estan començant a utilitzar. A la Catalunya Central, a les instal·lacions de Seat de Martorell ja s'ha començat a aplicar des de fa un any en el marc d'un programa per desenvolupar tecnologies que millorin la producció. De fet, la companyia automobilística ja incorpora algunes de les eines i tecnologies que seran habituals d'aquí a uns anys en els processos productius, com per exemple la realitat virtual, els robots col·laboratius, la impressió 3D i la realitat augmentada, entre d'altres. Les eines que fan possible la realitat virtual, però, poden anar més enllà, i aquesta mateixa setmana s'ha donat a conèixer un projecte que combina aquesta tecnologia amb la cultura a la ciutat de Barcelona. Al barri del Poblenou de la capital catalana obrirà les portes a l'octubre Ideal, un espai de 2.000 metres de formació i investigació al voltant de les noves tecnologies en el camp de la creació que tindrà una programació permanent d'exposicions immersives, realitat virtual i holografia. Nous projectes i innovadors recursos empresarials que canviaran la societat.