Manresa estrena el primer local d'oci de realitat virtual de la regió central

És com saltar a una altra dimensió a l'instant. L'usuari és a Manresa i, un cop es posa el casc i les ulleres, viatja a un món fantàstic amb éssers estranys, on pot interactuar i agafar objectes. És la realitat virtual, un món creat a través de la informàtica i on els usuaris hi entren a través de cascos, ulleres i auriculars adaptats. Aquesta tecnologia ha trobat una vida comercial a través de l'oci i els videojocs, i Manresa ja disposa del primer establiment de la regió central amb una sala pensada per a qui vulgui experimentar-la i jugar als centenars de videojocs com si s'haguessin teletransportat a un altre univers.

Es tracta d'In-Out, un establiment situat al carrer Lladó i que disposa d'una sala amb dues ulleres virtuals amb les quals els clients poden jugar amb els videojocs que vulguin. I és que els responsables del local estan subscrits a conegudes plataformes en què els clients poden escollir un dels centenars de jocs que tenen a la carta, com Steam. Vindria a ser un Netflix, però de videojocs, en comptes de pel·lícules.

El seu propietari, Daniel Ramón Gallardo, explica que l'oci és un primer pas i que encara s'és a les beceroles de la realitat virtual i de la tecnologia que hi dona accés. «De fet, la primera etapa de la vida del negoci se centra, a través dels videojocs, en el fet que la gent sàpiga en què consisteix i s'hi familiaritzi. Però, a la llarga, la realitat virtual es pot introduir en altres àmbits i pot ajudar a optimitzar la feina en molts sectors econòmics. Així que l'objectiu final és prestar serveis a empreses, perquè es tracta d'una tecnologia que ha arribat per quedar-se i podrà canviar les nostres vides», explica.

En aquest sentit, assegura que el local que ha obert, i més concretament l'apartat dedicat a l'oci i al videojoc, no és ben bé una evolució de les escapes room (els jocs d'estratègia en què grups d'amics han de fugir d'una habitació ambientada en un món fictici), sinó d'un negoci incipient que comença a posar-se de moda i que anirà més enllà de crear sales d'oci per als qui vulguin participar en jocs virtuals.

Actualment, però, la realitat virtual en aquest establiment està enfocat al joc, i una partida d'uns 30 minuts costa 20 euros. En el cas que hi vagin grups d'amics, s'aplica un 2 per 1 a cada dues persones. «Tenim dos tipus de cascos, uns que costen 1.200 euros, i uns altres de més de 400 que donen a l'usuari una molt bona experiència de realitat virtual», explica Ramón. I és que, encara que hi hagi ulleres virtuals de tot tipus i cada cop més gent en compra, les millors tenen un cost superior als mil euros. És per això que locals com el que ha nascut a Manresa es comencen a posar de moda.

Darrere In-Out hi ha Daniel Ramón, un murcià de 26 anys establert a Manresa que, a banda del flamant negoci, és estudiant del grau d'Enginyeria i Sistemes TIC a la UPC de Manresa, i un apassionat, des de petit, de la informàtica i els videojocs.