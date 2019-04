Ana Querol, a la llista d'En Comú Podem per a les eleccions generals

Arxiu particular

Ana Querol, alcaldable per Manresa en Comú

La cap de llista de Manresa en Comú, Ana Querol, candidata a les eleccions generals d'En Comú Podem per la província de Barcelona i única representació de la Catalunya Central, anirà en el número 26 de la llista, de manera simbòlica.

La manresana creu que és necessari un En Comú Podem fort de cara a les pròximes eleccions generals del 28 d'abril i per aquest motiu "participaré a fons per dur les propostes programàtiques en general i les que afecten al nostre territori arreu de les comarques centrals".

Querol confia en l'equip encapçalat per Jaume Asens i Aina Vidal per portar el diàleg i les polítiques socials al Congrés, seguint amb la feina que portava fent En Comú Podem de la mà d'Unidas Podemos.

La cap de llista de Manresa que va estar present dissabte a l'acte de La Farga de L'Hospitalet amb Jaume Asens, Pablo Iglesias i Ada Colau, on es van votar les propostes programàtiques per dur al Congrés, municipals i europees, ha manifestat davant l'inici de campanya que "cal gent valenta que faci un pas endavant des de la pluralitat i la diversitat de la gent comuna per acabar amb el bloqueig i continuar avançant".