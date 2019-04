Descobreixen un antic forn de pa

Les obres per desbrossar l'espai que fins fa unes setmanes encara ocupaven uns cavalls i unes cabres al pati de la torre Lluvià ha servit per posar al descobert un antic forn que hi havia just al costat de la casa.

El forn estava cobert per vegetació i no s'havia endreçat de la zona, perquè, segons recorda Pol Huguet, regidor d'Entorn Natural de Manresa, «treballàvem de feia molt temps per buidar el pati d'animals i poder-lo destinar a ús públic».

En aquest sentit explica que «primer va ser una negociació pacífica i tranquil·la amb el propietari, demanant-li que marxés, però no trobava cap lloc on endur-se els animals» fins que finalment, «fa uns 2 mesos, li vam obrir un expedient, ell n'estava al corrent perquè es va reunir amb nosaltres i li vam comunicar que seguiríem aquest procediment. Se li va donar un termini de temps i finalment va trobar un espai per traslladar-hi els animals». En aquest sentit, explica que «calia fer els tràmits al departament d'Agricultura per portar els animals d'un lloc legalitzat a un altre de també legalitzat. Alta de nova explotació, com una carta d'empadronament nova dels animals. Tots els tràmits resolts fa 3 setmanes. El dissabte 23 de març, finalment, el propietari es va endur els animals».

Abans, de la festa d'ahir, va explicar, «necessitàvem temps per netejar abans que arribés el dia de la Festa de l'Anella Verda» i fruit d'aquests treballs, s'ha descobert el forn de pa.