Fem Manresa organitza una xerrada sobre sobirania econòmica i ambiental

Joan Marc Simon, director de Zero Waste Europe, participarà a la xerrada "Residu zero. Sobirania econòmica i ambiental en un món global" que organitza Fem Manresa. La trobada tindrà lloc avui dilluns 8 d'abril, a les 7 de la tarda a la Batzegada (plaça Gispert, 2).

Residu zero és una filosofia necessària en un món al límit de l'explotació de recursos naturals i humans. L'economia que malgasta recursos, ja sigui en forma de residus o talent, és insostenible ambiental, econòmica i socialment. L'economia circular amb residu zero, ofereix la possibilitat de construir un sistema de gestió de recursos, sense tòxics i amb un impacte positiu per al medi ambient, que no depengui de recursos que venen de zones en conflicte i que sigui capaç de crear llocs de treball localment.

L'objectiu residu zero permet dissenyar polítiques de gestió de recursos a nivell local que fomentin l'economia social i sostenible, generin llocs de treball, revaloritzin la producció local d'aliments, etc. Existeixen nombroses experiències arreu del món de pobles i ciutats que han sabut implementar estratègies d'aquest tipus amb èxit. Joan Marc Simon parlarà d'aquestes experiències però també de la feina que Zero Waste Europe està fent a nivell internacional per aconseguir legislació basada en l'economia circular per reduir i eliminar la producció de plàstics.

Joan Marc Simon és autor del llibre "Residu zero. Com reactivar l'economia sense carregar-se el planeta" i un dels fundador de l'organització internacional Zero Waste Europe, amb seu a Brussel·les. És també un dels coordinadors de la xarxa global GAIA i membre de la junta directiva de Zero Waste International Alliance.

Llicenciat en Economia i especialitzat en relacions internacionals, treballa des de 2006 en el sector de la gestió de recursos i participa regularment en fòrums internacionals de promoció de l'estratègia de Residu Zero. També ha participat en nombrosos projectes i processos d'innovació social, des de projectes pilot a planificacions d'infraestructures.

Enllaç a Zero Waste Europe.