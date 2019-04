El pati de la Torre Lluvià torna a brillar

El pati de la Torre Lluvià va convertir-se ahir en l'epicentre de la festa de l'Anella Verda de Manresa amb diferents activitats que, en general, van portar un públic molt familiar a aquest nou espai que ara guanyen els ciutadans. Tot i que no es va detallar cap xifra de participants, el cert és que l'espai d'aparcament que hi ha als voltants de la construcció modernista va quedar petit i alguns vehicles van aparcar en zones més allunyades de la torra.

Els més matiners van ser les aproximadament 50 persones que van participar en la iniciació a la marxa nòrdica fent un itinerari de natura i modernisme al voltant de l'entorn de la riera de Rajadell. També van fer una bona feina la quarantena de persones que van participar en la neteja de l'entorn. En concret, van fer treballar al voltant d'una antiga torre al costat d'un torrent que proveïa d'aigua la casa.

I mentre tot això passava als voltants de la torre, al pati, els més menuts gaudien amb narracions de contes, primer de Pep Duran i després de JM Garzón. A més, també van posar a prova les seves habilitats amb tallers de circ, de dansa i la bibliomòbil.

A més, a mig matí, un grup d'una trentena de persones van descobrir l'interior de l'immoble, encara en procés de recuperació, amb pujada i sortides a la torre superior des d'on els visitants podien gaudir de les magnífiques vistes que hi ha de tot el seu entorn, amb Montserrat com a teló de fons per una banda i el Collbaix per l'altra.

A més, just davant l'entrada principal de la torre es va portar a terme un tast de vins de la Denominació d'Origen Pla de Bages i també d'olis de la comarca, en els quals hi van participar una quarantena de persanes.

El punt i final a la matinal a la Torre Lluvià el va posar, a partir de la 1 del migdia, el concert musical del grup Estramoni.

El regidor d'Entorn Natural de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, feia un balanç molt positiu de la jornada tot recordant que «arribem aquí fruit d'una feina poc visible però que ha durat un any i mig per tal de tenir el pati en condicions». En aquest sentit, destacava el «mèrit de totes les entitats que s'han implicat en festa de l'Anella Verda». També destacava que la festa «ha de servir perquè es vegi el pati de la Torre Lluvià com un espai on les entitats que vulguin hi poden fer coses com concerts, cine o altres activitats a l'aire lliure».