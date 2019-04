Tots els passos de vianants semaforitzats de Manresa ja tenen avisadors acústics per a invidents

El 100% dels 180 passos de vianants regulats per semàfors de la ciutat de Manresa disposen a partir d'ara dels avisadors acústics especials per a les persones invidents. Durant els darrers dies, des de la regidoria de Mobilitat s'han instal·lat els 7 avisadors acústics homologats per la ONCE que restaven pendents a la ciutat.

D'aquests 7 dispositius acústics, se n'han instal·lat 4 a la cruïlla del carretera Pont de Vilomara amb Bertrand i Serra; 1 al pas de vianants a la carretera de Viladordis (a la nova rotonda Est); 1 al pas de vianants al carrer d'Alvar Aalto, a prop de les escales d'accés al centre comercial (zona Trullols); i 1 al pas de vianants de la carretera Pont de Vilomara amb Francesc Macià. El pressupost d'aquesta actuació ha estat de 10.725 euros.

D'aquesta forma tots els passos de vianants semaforitzats a la ciutat poden ser actuats amb comandaments a distància homologats per l'ús d'invidents. Amb aquest sistema s'activa un so que indica a la persona el moment en què el semàfor es posa verd, aquest so varia de intensitat i freqüència quan es canvia a vermell. Donant d'aquesta forma total seguretat i autonomia en travessar els carrers. Els activadors acústics s'activen només quan algú ho requereix expressament.

Els comandaments a distància d'activació de semàfors els distribueix la ONCE a les persones que ho requereixen. En casos d'avaries, es pot trucar al 010. Els dispositius es reparen en la major brevetat possible, atès que la ciutat disposa d'un servei de manteniment de 24 hores.