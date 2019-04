UManresa aplegarà 150 estudiants en un Congrés de Ciències per a joves

La UManresa aplegarà més de 150 estudiants en el primer Congrés de Ciència per a joves. Són alumnes de cicle formatiu de grau superior d'educació infantil de Sabadell, Manresa i Manlleu i estudiants del grau en Educació Infantil d'UManresa. A banda d'aprofundir en com treballar la ciència a les aules amb els infants més petits i posar en valor l'experimentació com a eina d'aprenentatge des de les primeres etapes educatives, el congrés neix amb l'objectiu d'afavorir el contacte i l'intercanvi d'experiències entre estudiants i professors d'Educació Infantil de diferents centres.

A més, la possibilitat de presentar-hi comunicacions ha suposat un repte i una activitat diferent per a aquests estudiants. En total s'hi presentaran vuit comunicacions i pòsters sobre experimentació a les aules, que es complementaran amb sis propostes elaborades per estudiants del grau en Mestre d'Educació Infantil d'UManresa. Aquesta és la primera vegada que el centre universitari de la UManresa organitza una activitat d'aquestes característiques adreçada, principalment, a estudiants de cicles formatius de graus superiors. La iniciativa ha estat un èxit i les 150 places disponibles es van completar poques setmanes després d'anunciar-ne la convocatòria.