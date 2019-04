Ana Querol, número 26 d'En Comú Podem a les generals

L'alcaldable de Manresa en Comú, Ana Querol, ocuparà el número 26 de la llista d'En Comú Podem, de manera simbòlica, per la província de Barcelona i com a única representant de la Catalu-nya Central. Querol ha manifestat que cal un partit fort de cara a les generals i per aquest motiu «participaré a fons a dur les propostes programàtiques, en general, i les que afecten el nostre territori arreu de les comarques centrals».

La manresana va ser a l'acte de La Farga de l'Hospitalet amb Jaume Asens, Pablo Iglesias i Ada Colau, on es van votar les propostes programàtiques per al Congrés, les municipals i les europees.