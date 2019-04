Del depredador oceànic més petit a tres noves espècies

L'any 2012, l'investigador manresà va ser el descobridor del depredador oceànic més petit, al qual va batejar com Minorisa Minuta en honor a la ciutat on va néixer. Posteriorment, mentre feia el postdoctorat a Vancouver, va posar el nom dels components del grup canadenc de rock progressiu Rush a tres noves espècies de microorganismes. L'article que certificava la troballa el va publicar la revista Scientific Reports. En saber que els seus noms havien servit per batejar les tres noves espècies, els components de Rush ho van agrair per Twitter i el diari canadenc Toronto Star se'n va fer ressò.

Del Campo va estudiar a l'escola del Xup i a l'institut Pius Font i Quer de Manresa. Llicenciat en Biologia i doctor en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia, ha investigat en diferents institucions europees i americanes.