«Hi ha al·lèrgies tot l'any, però d'abril a juny és l'època més complicada»

Les abundants pluges que hi va haver la tardor passada i l'hivern més aviat suau és la combinació que ha fet que els nivells de pol·linització siguin més alts de l'habitual. «D'al·lèrgies n'hi ha tot l'any, però d'abril a juny és l'època més complicada», comenta la cap del servei d'Al·lergologia de la Fundació Althaia, Laia Ferré.



A Manresa els pòl·lens més freqüents són de la parietària i les gramínies. Aquest any el xiprer, que no és dels més rellevants, ha donat problemes, i el de l'olivera cada cop en dona més. Malgrat que «tothom es queixa dels plataners del Passeig, no és el pol·len que dona més molèsties», explica. Continua dient que «en aquesta zona hi ha molta al·lèrgia als fongs de la humitat» com l'alternària.



Les afectacions poden tenir diferents graus. Des d'una rinitis lleu que generalment és «momentània, esporàdica i marxa sense haver de prendre res, com a molt un antihistamínic», a rinitis més greus que «poden afectar molt la qualitat de vida» de la persona afectada. Si acaba havent-hi un component asmàtic, «també hi ha diferents tipus i graus, i poden ser greus».



És complicat adoptar mesures de prevenció, assegura Ferré. Fa notar que en altres zones «hi ha gent que porta màscares al carrer. Aquí no ho fem i crec que és perquè ens fa vergonya». Per a Ferré, en dies de molt vent caldria portar-ne per evitar la inhalació de pol·len tant com sigui possible. Tampoc no s'hauria de fer exercici físic ni a primera hora del matí ni a l'última «perquè és quan es concentren més partícules». Finalment desaconsella una cosa tan simple com estendre la roba a fora, o fer-ho el mínim possible. «Del pol·len no te'n lliures tan fàcilment», assegura.